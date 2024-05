Apple i Google wprowadzają do swoich systemów rozwiązania, które pomogą wykryć, gdy jesteśmy śledzeni przez nieznane lokalizatory Bluetooth. To efekt współpracy obu firm w ramach inicjatywy "Detecting Unwanted Location Trackers".

Lokalizatory, które w ostatnim czasie cieszą się rosnącą popularnością miały nam pomóc w odnajdywaniu zagubionych gdzieś przedmiotów – kluczy, portfeli, a nawet rowerów. Pomagają też w śledzeniu walizki, np. w czasie podróży samolotem. Jednak jak się przekonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, tego typu gadżety mogą być również wykorzystywane do popełniania wykroczeń czy przestępstw – np. do śledzenia nieświadomych użytkowników. Teraz ma się to zmienić. A wszystko za sprawą Apple i Google, które podjęły współpracę, aby stworzyć standard pomagający użytkownikom systemów iOS i Android wykrywać niepożądane śledzenie za pomocą lokalizatorów Bluetooth. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie informacji, gdy nieznany lokalizator przemieszcza się wraz z użytkownikiem. Wprowadzenie tego standardu ma ograniczyć przypadki niewłaściwego użytkowania urządzeń stworzonych do lokalizowania rzeczy osobistych. Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownicy otrzymają powiadomienie na swoich urządzeniach, niezależnie od platformy, na której jest ono sparowane​.

Apple i Google z zaskakującą współpracą. Pomogą zwiększyć bezpieczeństwo i naszą prywatność

Użytkownicy systemów iOS i Android będą otrzymywać powiadomienie "Przedmiot porusza się razem z Tobą", gdy lokalizator Bluetooth, taki jak AirTag lub inne zgodne urządzenie, przemieszcza się z nimi. W przypadku otrzymania takiego powiadomienia na urządzeniu iOS, użytkownik będzie mógł zobaczyć identyfikator lokalizatora, odtworzyć dźwięk, aby ułatwić jego znalezienie, lub uzyskać instrukcje dotyczące jego wyłączenia. Podobne funkcje będą dostępne dla użytkowników Androida, co zapewni jednolite doświadczenie dla wszystkich użytkowników, bez względu na używaną platformę​.

Dzięki tej współpracy firmy Apple i Google wprowadzają rozwiązanie, które nie tylko zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, ale także podkreśli znaczenie współpracy między konkurentami w celu ochrony prywatności. Przedstawiciele Apple zaznaczaja, że AirTag i sieć Znajdź zostały zaprojektowane z myślą o mechanizmach ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a współpraca z Google to znaczący krok w kierunku zwiększenia ochrony użytkowników na obu platformach​.

Alerty o niepożądanym śledzeniu na urządzeniach z systemem iOS i Android

Współpraca ta ma również na celu ustanowienie najlepszych praktyk i wytycznych dla producentów produkujących zgodne z nowym standardem lokalizatory Bluetooth. Firmy takie jak Samsung, Tile, Chipolo, Eufy i Pebblebee już teraz zobowiązały się do wspierania standardu w swoich przyszłych produktach. Prace nad projektem są wspierane przez różne organizacje, a Apple i Google będą kontynuować współpracę z Internet Engineering Task Force (IETF) w ramach grupy roboczej Detecting Unwanted Location Trackers. Celem jest dalsze rozwijanie oficjalnego standardu dla tej technologii, co pozwoli na zapewnienie spójnej ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników na całym świecie​.

Dzięki wprowadzeniu standardu, użytkownicy będą mogli czuć się bezpieczniej, wiedząc, że mają narzędzia do wykrywania niepożądanego śledzenia. Nowa funkcja, dostępna już w iOS 17.5 i na urządzeniach z Androidem 6.0 i nowszych. Pokazuje to również, jak ważna jest współpraca między gigantami technologicznymi, która może przynieść korzyści użytkownikom obu platform. Taka inicjatywa pokazuje również, że mimo konkurencji, firmy te mogą współpracować w imię większego dobra​.