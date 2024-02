Skoro Air Tag nie wchodzi w grę, to co wybrać? – Najlepsze lokalizatory dla Androida

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się 4 najciekawszym naszym zdaniem lokalizatorom Bluetooth dla użytkowników smartfonów z systemem Android. Przedstawimy ich zalety i wady, a także omówimy najważniejsze cechy, jakimi warto kierować się podczas wyboru odpowiedniego modelu. Pomimo braku oficjalnych lokalizatorów podobnych do AirTagów dla Androida, istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, które mogą spełnić oczekiwania użytkowników tego systemu. Oto one.

Chipolo One

Cena: od ok. 98 zł

Chipolo One wyróżnia się na rynku lokalizatorów Bluetooth dobrą ceną i minimalistyczną konstrukcją. Urządzenie oferuje głośny alarm (do 120 dB), co ułatwia szybkie odnalezienie zagubionego przedmiotu. Jedną z jego największych zalet jest długa żywotność baterii sięgająca nawet 2 lat, co stanowi rekord wśród tego typu urządzeń. Chipolo One wykorzystuje wymienne ogniwo CR2032. Niewielka "pastylka" zapewnia ok. 60 m zasięgu śledzenia i jest kompatybilna zarówno z systemem Android, jak i iOS. Jego sieć śledzenia jest bardziej ograniczona w porównaniu do liderów branży, opierając się głównie na użytkownikach posiadających zainstalowaną aplikację Chipolo. Jednym z najbardziej przyciągających elementów Chipolo One jest oczywiście jego cena. Pełna funkcjonalność jest dostępna od razu po wyjęciu z pudełka i nie trzeba wykupywać żadnej dodatkowej subskrypcji. Wiele osób doceni też to, że lokalizator jest dostępny w różnorodnych opcjach kolorystycznych.

Tile Pro

Cena: od ok. 159 zł

Tile Pro jest jednym z najbardziej renomowanych lokalizatorów Bluetooth na rynku. Dzięki zasięgowi, sięgającemu ponad 120 metrów, oraz głośnemu dzwonkowi, który ułatwia lokalizację nadajnika, zyskał uznanie użytkowników jako solidna alternatywa dla AirTaga. Za tym wyborem przemawiają również metalowa obudowa oraz stopień ochrony IP67. Jest kompatybilny zarówno z systemem Androida, jak i iOS. W przeciwieństwie do lokalizatorów oferowanych przez Apple i Samsunga, Tile wymaga zainstalowania zewnętrznej aplikacj, na której bazuje cały system komunikacji tej marki. Warto też zauważyć, że niektóre zaawansowane funkcje, takie jak inteligentne alarmy, gdy Tile Pro znajdzie się poza zdefiniowanym obszarem, są dostępne jedynie w ramach płatnej subskrypcji, co może być nieco frustrujące dla niektórych użytkowników. Jej koszt to niespełna 35 euro rocznie lub 3,49 euro miesięcznie.

Samsung SmartTag 2

Cena: od ok. 169 zł

Samsung SmartTag 2 to lokalizator, którym szczególnie powinni zainteresować się użytkownicy smartfonów tej koreańskiej marki. To trochę tak jak z Apple i AirTagami. Dzięki ścisłej integracji z ekosystemem Samsunga oraz SmartThings, platformą inteligentnego domu tego producenta, SmartTag oferuje użytkownikom dodatkowe możliwości. Za pomocą przycisku wbudowanego w SmartTag 2 można bowiem kontrolować urządzenia w inteligentnym domu. Podobnie jak AirTag, urządzenie jest wykrywany przez inne smartfony Samsung znajdujące się w pobliżu. Biorąc pod uwagę, że koreańska marka jest jednym z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie, istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że za pomocą lokalizatora uda się znaleźć zaginione przedmioty. Niestety, SmartTag jest niestety kompatybilny jedynie z urządzeniami Samsung Galaxy. Druga wersja lokalizatora jest odporna na wodę i pył, co potwierdza certyfikat IP67. Bateria pozwala na maks. 500 dni użytkowania.

Notione go! Plus

Cena: od ok. 119 zł

NotiOne go! Plus to kolejny niewielki lokalizator, który oferuje prosty sposób na śledzenie i odnajdywanie zgubionych przedmiotów. Dzięki możliwości śledzenia za pomocą darmowej aplikacji notiOne można monitorować swoje drobiazgi bez względu na ich położenie. Sygnał z urządzenia dociera podobno do ponad 2 milionów telefonów w Polsce, co daje spore prawdopodobieństwo odnalezienia go nawet wtedy, gdy znajdzie się poza zasięgiem naszego własnego smartfona. Model posiada też wbudowany głośnik, który umożliwia wywołanie dźwięku za pomocą aplikacji. Funkcja powiadomień o oddaleniu da nam też znać, gdy lokalizator znajdzie się poza najbliższą okolicą.

