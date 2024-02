Jeśli nie AirTag, to co do iPhone'a? – Flagowiec od Apple i inne lokalizatory dostępne na rynku

Możliwość śledzenia i odnalezienia zgubionych rzeczy za pomocą aplikacji Find My to duże udogodnienie. Musimy jednak wyposażyć się w specjalny lokalizator, który przyczepimy do określonego przedmiotu. Okazuje się, że wcale nie musi to być oficjalny produkt Apple, czyli AirTag.

Jaki lokalizator Apple wybrać?

Odnalezienie zguby nie musi być już stresującym doświadczeniem. Dzięki postępowi technologicznemu i innowacyjnym rozwiązaniom lokalizatory dla iPhone'a oferują użytkownikom nie tylko możliwość śledzenia bagażu w czasie rzeczywistym. Te niepozorne breloczki zapewniają również spokój, gdy zdarzy się nam zgubić coś cennego lub niezbędnego do codziennego funkcjonowania. W tym artykule przyjrzymy się najciekawszym lokalizatorom dostępnym na rynku, analizując ich funkcjonalność oraz możliwość integracji z ekosystemem Apple. Co ciekawe, ich ceny zaczynają się już od... 30 zł!

Lokalizator Fresh'n Rebel Smart Finder

Cena: ok. 30 zł

Fresh'n Rebel Smart Finder to lokalizator oferujący najlepszą cenę na rynku. Smart Finder Fresh'n Rebel jeszcze do niedawna był dostępny w sklepach sieci Action za około 30 złotych. Blogerzy i youtuberzy technologiczni byli zdumieni, że to urządzenie... naprawdę działa i integruje się z ekosystemem Apple. Choć nie gwarantuje tak precyzyjnej lokalizacji jak oryginalny AirTag, nadal współpracuje z aplikacją Apple Find My, co umożliwia jego śledzenie za pomocą iPhone'a lub iPada. Działa na zasadzie łączności z innymi urządzeniami Apple w pobliżu, co ułatwia odnalezienie zguby. Fresh'n Rebel Smart Finder może być przyczepiony np. do kluczy ponieważ wyposażono go w krótki łańcuszek z okrągłą zawieszką. Dzięki łatwej konfiguracji i wsparciu dla Apple Find My, Smart Finder będzie idealnym wyborem dla mniej wymagających użytkowników, którzy chcą zaoszczędzić. Zła wiadomość jest taka, że lokalizator nie jest obecnie dostępny na stronie internetowej Action, a to oznacza, że jesteśmy zdani na poszukiwania w sklepach stacjonarnych. U mnie niestety już ich nie ma.

Lokalizator Apple AirTag

Cena: ok. 149 zł

Pora na drugi biegun cenowy. AirTag to oczywiście flagowy lokalizator stworzony przez Apple. Urządzenie zapewni topową dokładność działania i najlepiej zoptymalizowaną integrację z ekosystemem nadgryzionego jabłka. Jest to jednak najbardziej kosztowny wybór spośród lokalizatorów, które analizujemy w tym rankingu, ale to chyba nikogo nie dziwi... AirTag oferuje użytkownikom nie tylko doskonałą precyzję lokalizacji dzięki wykorzystaniu sieci Find My, ale także szeroki zakres funkcji, takich jak głośny sygnał, tryb utracony i prostą konfigurację za pomocą aplikacji Znajdź. Jako produkt bezpośrednio wspierany i rozwijany przez Apple, AirTag zapewnia nie tylko niezawodność, ale także spójność z innymi urządzeniami i usługami w ramach ekosystemu Apple. Dla osób, które cenią sobie kompleksową integrację urządzeń oraz najwyższą jakość, Apple AirTag stanowi godną uwagi opcję, choć niekoniecznie najbardziej ekonomiczną. Dużym minusem jest to, że nie ma tu jak zamocować breloczka i trzeba dokupić specjalne etui z mocowaniem.

Lokalizator Silver Monkey X TAG

Cena: ok. 69,99 zł

Silver Monkey X TAG to kolejne po lokalizatorze z Action budżetowe rozwiązanie dla posiadaczy iPhone'ów, którzy chcą mieć pewności, że nigdy więcej nie zgubią swoich cennych przedmiotów. Dzięki wykorzystaniu technologii FindMy oraz SM Tag, użytkownicy mogą śledzić swoje zagubione, wykorzystując łączność urządzeń Apple na całym świecie. Czas pracy na jednej baterii sięga tu nawet 12 miesięcy. Na plus na pewno estetyczne wykonanie i solidne etui w zestawie. Taki "pokrowiec" z brelokiem to w przypadku oryginalnego AirTaga dodatkowe koszty. Tu mamy wszystko w komplecie. Mało tego, sam lokalizator ma otwór, do którego można też przyczepić własny brelok, sznurek lub karabinek. Funkcje takie jak głośny sygnał ułatwiają szybkie odnalezienie zgubionego przedmiotu nawet w głośnym otoczeniu, a tryb utracony umożliwia podanie informacji kontaktowych znalazcy, co ułatwia odzyskanie zguby. Silver Monkey X TAG to urządzenie, które cieszy się dobrymi opiniami na rynku i na pewno warto wziąć je pod uwagę, jeśli nie chcecie wydawać na lokalizator dwukrotności tego, ile kosztuje omawiana niewielka "pastylka".

Lokalizator SBS Track My

Cena: od 79,99 zł

SBS Track My to kolejny lokalizator, który umożliwia monitorowanie położenia ważnych przedmiotów, do których go przymocujemy. Urządzenie jest kompatybilne z technologią Find My, co pozwala korzystać z szerokiego zasięgu sieci urządzeń Apple do namierzania bagażu lub cennych drobiazgów, gdziekolwiek się znajdują. Niezależnie czy chodzi o monitorowanie drogi dziecka do szkoły poprzez zamocowanie lokalizatora do plecaka, czy też śledzenie roweru, czy hulajnogi, SBS Track My zapewnia bieżącą informację o ich lokalizacji. Po wyjęciu z opakowania urządzenie jest gotowe do użycia, wystarczy sparować je z aplikacją "Apple Find My" na urządzeniu z systemem iOS. W razie zgubienia przedmiotu w domu aplikacja umożliwia wydanie alarmu, którego głośność mieści się w zakresie 90-100 dB. Jak podaje producent, to wystarczy, aby usłyszeć go z odległości do 50 metrów. W zestawie zawieszka wykonana z cienkiego sznurka, którą można odczepić od lokalizatora.

Lokalizator Chipolo One Spot

Cena: od 108,99 zł

Nasza ostatnia propozycja to Chipolo One Spot – lokalizator, który kupicie za niespełna 100 zł. W minimalistycznej obudowie z otworem na zawieszkę dostępnej w kilku kolorach, kryje się elektronika kompatybilna z siecią Apple Find My. Korzystając z aplikacji Znajdź na urządzeniu Mac, MacBook, iPhone lub iPad, a także z poziomu przeglądarki internetowej, możesz łatwo zlokalizować przedmiot na mapie i wyemitować dźwięk, aby ułatwić odnalezienie go w otoczeniu. Funkcja Trybu Utraconego umożliwia otrzymywanie powiadomień, gdy przedmiot znajdzie się w zasięgu innych urządzeń Apple, co zwiększa szansę na odnalezienie go. Najważniejsze wyróżniki lokalizatora Chipolo One Spot obejmują możliwość bezpośredniego przymocowania do kluczy oraz emisję dźwięków.

