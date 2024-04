Masz jedno z tych urządzeń? Zapomnij o nowościach od Apple

Wiele wskazuje na to, że iOS 18 przyniesie zaskakująco wiele zmian, na które czekają posiadacze iPhone'ów. Choć ostatnie wersje systemu nie są specjalnie rewolucyjne, w tym roku ma się to zmienić. Nie tylko dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, ale np. dzięki wprowadzeniu wsparcia dla RCS – standardu, o który od lat zabiega Google. Zatrze on granice komunikacyjne między użytkownikami smartfonów Apple oraz tymi, którzy preferują urządzenia z Androidem. Google już kilka dni temu potwierdziło na swoich stronach, że wsparcie dla RCS w iOS pojawi się jesienią tego roku, co oznaczać może tylko jedno – z wygodniejszej komunikacji skorzystamy w ramach iOS 18.

iOS 18. Kto zainstaluje?

fot. Kamil Świtalski

To, że iOS 18 będzie miało kilka ciekawych rozwiązań, nie jest żadną niespodzianką. Choć Apple w ostatnich latach nie zaskoczyło nas w kwestii nowości w systemie dla iPhone'a, ten rok ma być wyjątkowo obfity w funkcje poprawiające komfort pracy z telefonem – w szczególności takich, które będą wykorzystywały rozwiązania AI. Wiele źródeł podaje, że w kwestii kompatybilności iPhone'ów z iOS 18 nie będzie wielu zaskoczeń. Najnowsza wersja systemu operacyjnego działać będzie na wszystkich modelach, które już teraz działają pod kontrolą iOS 17. Mowa więc o:

iPhone X R

iPhone X S , X S Max

, X Max iPhone 11

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

oraz

iPhone SE (2. generacji)

iPhone SE (3. generacji)

iPadOS 18. Kto zainstaluje?

Tu sprawy się nieco komplikuje, gdyż najnowsze informacje pochodzące z zaufanych źródeł zachodnich serwisów specjalizujących się w przeciekach o urządzeniach Apple wskazują, że iPadOS 18 nie będzie kompatybilny z wszystkimi modelami tabletów iPad, na których działa obecnie iPadOS 17. iPadOS 18 ma być na tyle wymagający, że nie poradzą sobie z nim starsze modele – w szczególności działające pod kontrolą procesora A10 Fusion. Na liście urządzeń, które nie otrzymają aktualizacji, znalazły się podstawowe iPady 6. generacji, 10,5‑calowy iPad Pro i 12,9-calowy iPad Pro (2. generacji). Pozostałe, nowsze modele już teraz działające w oparciu o iPadOS 17 otrzymają wsparcie dla nowej wersji systemu operacyjnego.