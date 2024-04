The Most Mysterious Song: Jak cały internet szuka tytułu jednej piosenki

Dziś przyzwyczajeni jesteśmy, że dostęp do muzyki jest praktycznie nieograniczony. Jeżeli tylko chcemy posłuchać jakiegoś utworu, wpisujemy jego tytuł w Spotify, Apple Music czy Tidala i voila, mamy naszą piosenkę. Jeżeli danego utworu nie ma na serwisach streamingowych (z różnych względów), zawsze możemy znaleźć go na YouTube, gdzie ktoś na pewno (i zapewne - mało legalnie) wrzucił go jako pojedyncze wideo, albo - jako cały album.

W taki sposób często można posłuchać np. starszych wersji zgranych prosto z winyla, niepublikowanych dem czy kompilacji, przeznaczonych tylko na wybrane rynki. Jednym słowem, sprawdza się stare powiedzenie, że jeżeli czegoś "nie ma w Google, to nie ma w ogóle". Jednak w tym wypadku, aby znaleźć taką piosenkę, wymagana jest jedna rzecz, a mianowicie - znajomość jej tytułu bądź artysty.

Co jednak, jeżeli nie znamy obu tych rzeczy i jedyną poszlaką jest... cóż... sam utwór? W taki właśnie sposób powstała jedna z największych zagadek współczesnego internetu - nie rozwiązana do dziś sprawa The Most Mysterious Song.

The Most Mysterious Song- czym jest i kto ją stworzył?

Historia The Most Mysterious Song zaczyna się, a jakże, na Reddicie. Tam użytkownik Gabgaskins w roku 2019 na subreddicie r/Vaporwave wrzucił informację o tym, że szuka wykonawcy i tytułu utworu, który usłyszał w sieci. Nie jest to nic niezwykłego - takie posty pojawiają się często. Jednak tutaj sprawa była nieco inna, ponieważ jedyne dostępne źródło wspomnianego utworu, jakie można było znaleźć, znajdowało się w poście na forum sprzed (wtedy) 12 lat, gdzie użytkownik kryjący się pod nickiem bluuue również szukał tytułu i wykonawcy tego numeru. Miał on zostać zgrany na kasetę z niemieckiego radia w okolicach 1982-84 roku i to wszystkie informacje, jakie wtedy dostępne były o tej piosence.

Fakt, że poszukiwania jakichkolwiek informacji o tym utworze wydawały się olbrzymim wyzwaniem, przyciągał do wątku wielu użytkowników, z których wielu wniosło do sprawy ciekawe tropy. Część osób odnalazła kontakty do DJ'ów z tamtych lat w niemieckich stacjach, a ci zaczęli przeszukiwać swoje archiwa, aby odpowiedzieć na pytanie, który zespół mógł stworzyć ten utwór. Oczywiście - obok tego indywidualnie zaczęto poszukiwania samych zespołów.

Naturalnie, szybko podjęto kilka tropów. Analiza spektrogramem pokazała m.in. charakterystyczne zniekształcenia w określonych częstotliwościach, pozwalające przypisać utwór do konkretnej stacji radiowej - NDR (co też potwierdziło autentyczność nagrania, ponieważ, kiedy została odnaleziona cała kaseta, inne piosenki na niej również posiadały identyczne zniekształcenia). Co więcej - udało się nawet zidentyfikować część instrumentów na nagraniu, w szczególności klawisze, których brzmienie określono jako te należące do banku Yamaha DX7.

Rosnąca popularność The Most Mysterious Song sprawiła jednak, że wiele grup chciało przypisać sobie jej autorstwo. Jednak poprzez wspomniane wcześniej odkrycia, wiele z nich udało się wykluczyć, jako nieprawdziwe. Niestety, w tym wypadku mamy też olbrzymią pulę niewiadomych. Pomimo tego, że z dużym prawdopodobieństwem udało się określić DJ'a, który umieścił The Most Mysterious Song na antenie (kluczem okazało się, uwaga, jego chrząknięcie, które po analizie zachowań DJ'ów z tamtej stacji przypisano Klausowi Rothenbutcherowi) i wyciągnięcia listy wszystkich zespołów, które umieszczone zostały na antenie NDR, nie udało się przypisać piosenki do żadnego z nich.

Na listach utworów znajduje się bowiem szereg pozycji, które nie są nazwane, jak "Popkurs" (program nauki gry, którego zwycięzcy mogli puścić swój numer w radiu) czy "Amateur Band", gdzie radio puszczało dema młodych zespołów. Ponadto - część playlist nigdy nie została odnaleziona. Pomimo tego udało się odnaleźć kilka zespołów, które mogły być autorami tego nagrania. Przede wszystkim wymienia się tu zespół Statues in Motion czy wokalistę Christiana Brandla, który miał podesłać swoje demo do NDR.

Pomimo tego, że temat The Most Mysterious Song rozwija się na Reddicie już 5 lat, wciąż przybywa tam osób, które szukają wykonawcy i tytułu piosenki. I to w tym wszystkim jest najbardziej niesamowite, ponieważ pomimo nikłych szans powodzenia, setki, jeżeli nie tysiące ludzi z całego świata prowadzi wspólnie skoordynowane dochodzenie, odkrywając ciągle nowe aspekty. Dzięki ich wysiłkom The Most Mysterious Song, pomimo braku tytułu, zyskała popularność, która jej autorom zapewne nigdy się nie śniła.

Odnalezienie tytułu w takim wypadku nie zmieni chyba aż tak wiele.