iOS 18 już dostępny! Jak pobrać aktualizację systemu dla iPhone?

Takiego komfortu i możliwości korzystania z najnowszych odsłon systemu operacyjnego na swoich urządzeniach co roku, nie mają użytkownicy smartfonów z Androidem, a już na pewno nie na telefonach, które zadebiutowały wiele lat wstecz.

Lista modeli iPhone z aktualizacją do iOS 18

Aktualna lista wspieranych smartfonów iPhone, na których można dziś zainstalować iOS 18, przedstawia się następująco:

iPhone 16 iPhone 14 iPhone 12 iPhone XS Max iPhone 16 Plus iPhone 14 Plus iPhone 12 mini iPhone XR iPhone 16 Pro iPhone 14 Pro iPhone 12 Pro iPhone SE (2. generacji lub nowszy) iPhone 16 Pro Max iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 15 iPhone 13 iPhone 11 iPhone 15 Plus iPhone 13 mini iPhone 11 Pro iPhone 15 Pro iPhone 13 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone XS

Aby pobrać najnowszą wersję iOS 18 na swojego iPhone, wystarczy wejść w ustawienia - ogólne - uaktualnienia, no i wybrać opcję pobierania i aktualizacji.

iOS 18 - co nowego w systemie?

Nowości, które pojawią się w iOS 18 ogłoszono już na konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC) 10 czerwca tego roku. Obszernie opisywaliśmy je Wam w tym wpisie - iOS 18 już oficjalnie! Co nowego na iPhone'ach?.

Z kolei potwierdzenie daty premiery iOS 18, uzyskaliśmy na prezentacji najnowszych smartfonów iPhone 16. W dużym skrócie, wypunktuje Wam tu najważniejsze z nowości w iOS 18:

dowolność w układaniu ikon gier i aplikacji na ekranie,

tryb ciemny dla ikon i zmiana ich kolorystyki,

zupełnie nowe centrum sterowania z opcją wyboru kilku sekcji - ogólnej, do odtwarzania muzyki, do kontroli smart home czy ustawień sieci,

zmiana wyglądu, rozmiaru i układu ikon w centrum sterowania,

wiadomości z opcją wysyłki później oraz wsparcie dla RCS (Rich Communication Services),

tworzenie i zapisywanie własnych tras wycieczek w Apple Mapy,

specjalny tryb gry, zwiększający wydajność urządzenia podczas grania

funkcja kalkulatora na żywo podczas pisania w aplikacji Notatki,

kategoryzowanie wiadomości email w aplikacji Apple Mail.

Oprócz iOS 18 w swoich iPhone, możecie dziś też zaktualizować swoje komputery do macOS 15 Sequoia, zegarki Apple Watch do watchOS 11, iPady do iPadOS 18 czy Apple TV do tvOS 18.

