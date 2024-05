Z okazji Z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności Apple dzieli się pomysłami i zapowiedziami funkcji, które w przyszłości pojawią się na urządzeniach firmy w ramach aktualizacji systemów i opcji ułatwień dostępu. Wśród nich znajdzie się funkcja Eye Tracking, która umożliwi osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi sterowanie iPadem lub iPhonem za pomocą oczu. Dodatkowo, funkcja Music Haptics pozwoli użytkownikom głuchym i niedosłyszącym na nowy sposób odczuwania muzyki dzięki sygnalizatorowi taktylnemu w iPhonie.

Pojawi się także funkcja Vocal Shortcuts, umożliwiająca wykonywanie zadań poprzez generowanie specjalnych dźwięków. Nowe ułatwienia dostępne będą również w systemie visionOS. Te innowacje wykorzystują zaawansowane możliwości sprzętowe i programowe Apple, w tym układ scalony Apple, sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego działające na urządzeniach. Nowe funkcje są częścią długoterminowego zaangażowania Apple w tworzenie produktów dostępnych dla wszystkich użytkowników.

Masz chorobę lokomocyjną? Korzystanie z iPhone'a i iPada będzie łatwiejsze

Jedną z ciekawszych opcji związanych z dostępnością w nowym iOS 18 będzie funkcja, którą docenią osoby z chorobą lokomocyjną. Chyba nie jest żadną tajemnicą, że podróż samochodem, pociągiem, czy autokarem jest dla nich męczarnią. Zawroty głowy, wymioty to tylko niektóre z objawów jej towarzyszących. Sprawę pogarsza spoglądanie na ekran – czy to smartfona, czy też komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Jak informuje Apple, badania pokazują, że choroba lokomocyjna jest zwykle powodowana przez konflikt sensoryczny pomiędzy tym, co osoba widzi, a tym, co czuje. A to oznacza, że część użytkowników podróżujących pojazdami nie może komfortowo korzystać z iPhone’a lub iPada. To zmieni się wraz z przyszłą aktualizacją, która wprowadzi funkcję Vehicle Motion Cues. Jak czytamy w opisie podanym przez Apple:

Animowane kropki funkcji Vehicle Motion Cues wyświetlane na krawędzi ekranu pomagają złagodzić konflikt sensoryczny, nie przeszkadzając przy tym użytkownikowi w skupieniu się na głównej treści. Korzystając z czujników wbudowanych w iPhone’a i iPada, Vehicle Motion Cues wykrywa, kiedy użytkownik znajduje się w jadącym pojeździe, i adekwatnie reaguje. Funkcję można skonfigurować tak, by automatycznie wyświetlała się na iPhonie. Można ją też włączać i wyłączać w Centrum sterowania.

– brzmi interesująco i jestem bardzo ciekaw, jak funkcja sprawdzi się w rzeczywistości.

Jeszcze więcej ułatwień dostępu. Apple prezentuje zmiany dla swoich urządzeń

W przygotowaniu są też inne rozwiązania, które poprawią i ułatwią komunikację i posługiwanie się urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka. Apple informuje, że w przyszłości pojawią się kolejne funkcji i opcje. Czego można się spodziewać?