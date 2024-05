Świetna jakość dźwięku i wygodna łączność. Zestawienie głośników Bluetooth i AirPlay 2

Słuchanie muzyki z płyt czy winyli to według wielu wciąż jedyna słuszna metoda, ale nie oszukujmy się – większość użytkowników poszukuje jak największej wygody, a ulubione kawałki puszcza ze Spotify czy Apple Music, podłączając urządzenie do głośnika. Dlatego też wybraliśmy kilka najciekawszych modeli głośników obsługujących Bluetooth i AirPlay, oferujących szybką i wygodną konfigurację.

Sonos Roam 2

Nowe wydanie popularnego głośnika kompaktowego od Sonosa zostało wyposażonego w kilka ciekawych rozwiązań. Producent chwali przede wszystkim gotowość głośnika do działania zaraz po rozpakowaniu z pudełka, dzięki opcji błyskawicznej konfiguracji przez Bluetooth – wystarczy jedno klikniecie przycisku, dyskretnie umieszczonego na krawędzi urządzenia.

Sonos Roam 2 wyposażono w łączność Wi-Fi, która pozwala łączyć go z innymi głośnikami Sonosa, tworząc domowy system muzyczny. Tu warto wspomnieć też o funkcji Automatic Trueplay – sprawia, że głośnik jest zawsze dostrojony, aby zapewnić najlepsze wrażenia słuchowe w każdym środowisku, zarówno przez Bluetooth, jak i przez Wi-Fi. Roam 2 jest kompatybilny z AirPlay 2 i można swobodnie zabrać go na wycieczkę, bo głośnik jest pyłoszczelny i odporny na zalanie.

Najważniejsze informacje:

Szybka łączność przez Bluetooth i AirPlay

IP67

10 godzin pracy na akumulatorze

Funkcja sterowania głosowego

Cena: 849 zł

Marshall Uxbridge Voice

Elegancki i charakterny retro design to jeden z głównych wyróżników urządzeń Marshalla, ale model Uxbridge Voice może pochwalić się nie tylko walorami wizualnymi. To inteligentne i kompaktowe narzędzie muzyczne wspierane przez działanie asystenta głosowego od Google. Oferuje możliwość współpracy z innymi głośnikami w systemie multi-room, przy kompatybilności z Chromecast lub AirPlay 2.

Poza tym zapewnia też naprawdę świetną jakość dźwięku – charakteryzuje się pasmem przenoszenia od 54 Hz do 20 kHz i czułością 96 d

Najważniejsze informacje:

Szybka łączność przez Bluetooth i AirPlay

Wsparcie Google Assistant

Przyciski do regulacji głośności, basu i sopranu

System multi-room

Cena: od 919 zł

JBL Charge 5

Najnowszy model głośnika z kultowej serii outdoorowej od JBL. Nazwa charge nie jest przypadkowa, bo to urządzenie może służyć także jako powerbank, co w połączeniu z certyfikatem IP67 sprawia, że Charge 5 jest idealnym towarzyszem urlopowych wypadów nad wodę.

Obsługuje bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth i wspiera AirPlay 2. Baterii starczy na 20 godzin odtwarzania muzyki, a przetwornik o dużym skoku, oddzielny głośnik wysokotonowy oraz dwa radiatory basowe JBL zapewniają bogate i czyste brzmienie.

Najważniejsze informacje:

Szybka łączność przez Bluetooth i AirPlay

Wbudowany powerbank

IP67

20 godzin odtwarzania muzyki

Cena: od 569 zł

Bowers & Wilkins Zeppelin

Jeden z ciekawszych głośników z oferty Bowers & Wilkins i to nie tylko dlatego, że przypomina sterowiec. Zeppelin to przede wszystkim świetna jakość donośnego dźwięku za sprawą mocy 240 W i dwóch przetworników elektroakustycznych o średnicy 90 mm z technologią Fixed Suspension Transducer.

Głośnik został wyposażony w subwoofer 15 cm wzbogacający dźwięk o więcej detali, a dwa tweetery 25 mm sprawiają, że płynąca z niego muzyka jest wyjątkowo czysta. Jeśli chodzi o łączność, to tu także mamy do czynienia z AirPlay 2 i Bluetooth, a dodatkowo kodekiem aptX Adaptive, który pozwala na przesyłanie plików audio w lepszej jakości.

Najważniejsze informacje:

Szybka łączność przez Bluetooth i AirPlay

Moc 240 W

Kodek aptX Adaptive

Subwoofer 15 cm i dwa tweetery 25 mm

Cena: od 2549 zł

Sonos Move 2

Kolejna propozycja od Sonosa, którą producent nazywa najpotężniejszym głośnikiem przenośnym ze swojej oferty. Wyposażono go w trzy cyfrowe wzmacniacze impulsowe, dwa zakrzywione głośniki wysokotonowe i jeden głośnik średniotonowy, które w połączeniu z automatyczną regulacją Trueplay zapewniają świetnie zoptymalizowany dźwięk od razu po wyjęciu z pudełka.

Głośnik jest zgodny z Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 i Apple AirPlay 2, a akumulator o pojemności 44 Wh pozwala na odtwarzanie audio przez 24 godziny.

Najważniejsze informacje:

Szybka łączność przez Bluetooth i AirPlay

24 godziny odtwarzania muzyki

Wbudowany powerbank z USB-C

Sterowanie głosowe

Automatyczna regulacja Trueplay

Cena: 1599 zł

HomePod mini

Teraz coś dla fanów Apple, choć niekoniecznie, bo HomePod mini łączy się przez Bluetooth także z Androidami. Jeśli jednak chodzi o wygodę – a to motyw przewodni tego zestawienia – to nie mogło go tu zabraknąć, bo wystarczy przyłożyć iPhone’a do głośnika, by natychmiastowo go połączyć i rozpocząć odtwarzanie muzyki.

HomePod mini to jeden głośnik szerokotonowy i jeden niskotonowy, a także cztery mikrofony umieszczone dookoła obudowy, dzięki czemu jest nie tylko świetnym urządzeniem muzycznym, ale też idealnym narzędziem do sterowania inteligentnym domem dla osób korzystających z ekosystemu Apple HomeKit. Kiedyś nieosiągalny na polskim rynku, ale dziś możecie bez trudu zamówić go w polskich elektromarketach

Najważniejsze informacje:

Szybka łączność przez Bluetooth i AirPlay

Kompaktowe wymiary

Asystent głosowy Siri

Cztery mikrofony umieszczone dookoła obudowy

Cena: od 499 zł

