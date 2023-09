Ceny iPhone'ów na przestrzeni lat. Kiedy było najdrożej?

Już 22 września na półkach sklepowych pojawią się iPhone'y 15 - zarówno ten podstawowy, jak i z dopiskiem Plus, Pro i Pro Max. Apple zaskoczyło Polaków oferując niższe, niż rok temu, ceny. To dobry moment by sprawdzić, jak cennik tych smartfonów prezentował się w przeszłości.

Apple nie należy do firmy sprzedających tanie produkty, nawet takie akcesoria jak ściereczka do czyszczenia potrafi kosztować krocie - 119 zł. I nawet jeśli w Stanach Zjednoczonych ceny sprzętów z logo nadgryzionego jabłka się nie zmieniają, inaczej ta sytuacja wygląda w innych krajach, gdzie trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe podatki i zmiany w kursach walut. W Polsce za produkty amerykańskiego giganta technologicznego trzeba płacić krocie.

I choć wielu powie, że za jakość się płaci, tak niestety jesteśmy zdani na łaskę firmy, która tworzy cennik w taki sposób, by zarobić jak najwięcej - takie mamy czasy. I nie mówię, że to coś złego - w końcu firmy są od tego, by zarabiać pieniądze. Pytanie tylko czy zawsze musi być to kosztem biedniejszych krajów niż Stany Zjednoczone - bo umówmy się, Amerykaninowi łatwiej jest jednak wydać kilkaset dolarów, niż Polakowi kilka tysięcy złotych.

Premiery iPhone'ów 15 zaskoczyły w Polsce - przynajmniej część osób, które liczyły na spore podwyżki względem poprzednich modeli. A te były kosmicznie drogie. W tym roku jest zaskakująco dobrze - choć wciąż za podstawowego iPhone'a 15 trzeba zapłacić 4699 zł. Dotyczy to modelu w wersji 128 GB pamięci na dane. Model 256 GB to koszt 5299 zł, natomiast za 512 GB trzeba zapłacić 6499 zł. Model z Plusem kosztuje odpowiednio: 5299 zł, 5899 zł i 7099 zł. Za iPhone'a 15 Pro trzeba będzie zapłacić 5999 zł (128 GB), 6599 zł (256 GB), 7799 zł (512 GB), 8999 zł (1 TB). Ceny iPhone'a 15 Pro Max to odpowiednio: 7 199 zł (256 GB), 8399 zł (512 GB), 9599 zł (1 TB).

Ceny iPhone'ów w Polsce. Powrót do przeszłości

I trzeba przyznać, że to zaskakujący cennik biorąc pod uwagę fakt, że na przestrzeni ostatnich lat Apple lubiło podnosić ceny swoich sprzętów w Polsce - co oczywiście związane jest z kursami walut. Nie da się jednak ukryć, że iPhone do najtańszych nie należy i nigdy nie należał. Kupując go w naszym kraju zawsze musimy liczyć się z dopłatami sięgającymi kilkuset złotych. A jak to wyglądało w przeszłości? Sprawdźmy, jak prezentowały się cenniki poprzednich modeli i sięgnijmy pamięcią do czasów początków iPhone'a.

Na pierwszy rzut zacznijmy od zeszłorocznych modeli, które w Polsce kosztowały naprawdę duże pieniądze. Ceny iPhone 14 w podstawowej wersji zaczynały się na poziomie 5199 zł (128 GB), a kończyły na 7199 zł (512 GB). iPhone 14 Plus był jeszcze droższy: wariant 128 GB kosztował na premierę 5899 zł, za najdroższy wariant - 512 GB trzeba było zapłacić 7899 zł. W przypadku modeli Pro było to jeszcze więcej. Ceny iPhone'a 14 Pro zaczynały się od 6499 zł (128 GB), a iPhone'a 14 Pro Max od 7199 zł (128 GB).

A jak to wyglądało jeszcze wcześniej? Zacznijmy do czasów, gdy iPhone'a w Polsce nie było, a jedyną możliwością (przynajmniej w dniu premiery) jego kupienia były Stany Zjednoczone. Pierwszy iPhone, debiutujący w 2007 r. był dostępny wyłącznie w ramach abonamentu firmy AT&T. Sam telefon kosztował od 499 do 599 dolarów (w zależności od wersji 4 GB lub 8 GB na dane), do tego należało doliczyć plan w wysokości od 60 do ponad 100 dolarów miesięcznie.

Ceny iPhone'a w Polsce na przestrzeni lat

A co z iPhonem dostępnym na wolnym rynku? Tylko z drugiej ręki i pod warunkiem, że udało mu się wyłączyć SIM-lock (ograniczenia nakładane przez operatora uniemożliwiające korzystanie z telefonu z kartą SIM innej firmy). iPhone 3G zadebiutował w 2008 r. i miesiąc po premierze trafił do Polski, ale można go było kupić wyłącznie u operatorów Era (obecnie T-Mobile) oraz Orange. Ceny? Od 1 zł do 999 zł - do tego abonament sięgający nawet kilkuset złotych. Urządzenie bez planu i SIM-locka? Model 8 GB kosztował 1899 zł, za wersję 16 GB trzeba było zapłacić 2199 zł.

Sytuacja z dostępnością iPhone'ów wyłącznie u operatorów komórkowych ciągnęła się przez kilka lat. Debiutujący w 2009 r. iPhone 3GS w Polsce był dostępny u Ery i Orange w kilku planach do wyboru, które kosztowały od kilku do kilkuset złotych. Do tego trzeba było doliczyć koszt samego urządzenia - to był także mój pierwszy iPhone zakupiony w abonamencie Era. I tu mieliśmy pierwsze podwyżki. Smartfon można było kupić np. za 1299 zł (model 8 GB) przy abonamencie za 95 zł lub 1499 zł (model 16 GB) przy tym samym abonamencie na dwa lata. Drożej zaczęło się robić przy premierze iPhone'a 4, który w wersji bez blokady SIM, sprzedawany był w Polsce 4299 złotych. U operatorów wydawało się taniej, ale abonamenty - teraz także u Play i Plusa, były wysokie. 150 zł miesięcznie i 1200 zł na start.

Źródło: Wayback Machine

Sytuacja zmienia się wraz z premierą iPhone'a 4S, który zaczął być sprzedawany w Polsce bez abonamentu bezpośrednio ze sklepu Apple. Ceny? W zależności od modelu - 2699 zł (16 GB), 3199 zł (32 GB) lub 3699 zł (64 GB). W ofercie Apple Store pojawiły się również poprzednie modele iPhone'ów - iPhone 3GS dostępny był za 1599 zł bez abonamentu i blokady SIM. Za iPhone'a 4 trzeba było zapłacić 2199,00 zł.

Ceny iPhone'a w Apple Store w Polsce

Kolejne modele iPhone'ów pojawiały się co roku - i co roku są dostępne w wolnej sprzedaży bez blokad SIM - zarówno w sklepie Apple, popularnych elektromarketach, jak i u operatorów. W oficjalnym sklepie Apple iPhone 5 debiutował w 2012 r. w cenie 2849 zł, rok później na rynku pojawiły się iPhone'y 5S i 5C z cenami zaczynającymi się od 2499 zł (5C) i 2949 zł (5S). iPhone 6 zadebiutował w 2014 r. w tej samej cenie, co poprzedni model - 2949 zł. iPhone 6 Plus z 5,5-calowym ekranem to koszt 3399 zł.

iPhone 6s

iPhone 6s na rynku zadebiutował w 2015 r. w cenie zaczynającej się od 3199 zł, natomiast iPhone 6s Plus kosztował od 4199 zł. W 2016 r., oprócz iPhone'a 7 mieliśmy również premierę pierwszej generacji iPhone'a SE. iPhone 7 trafił do sprzedaży w cenie od 3349 zł, iPhone 7 Plus kosztował 3949 zł, natomiast za pierwszego iPhone'a SE trzeba było zapłacić 2149 zł. A jak to wyglądało w przypadku późniejszych modeli? Poniżej krótkie podsumowanie: