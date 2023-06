iOS 17. Co nowego przyniesie jesienna aktualizacja iPhone'a?

Przez ostatnie kilka miesięcy zalewani byliśmy plotkami związanymi ze zmianami w iOS. Choć początkowo mówiło się, że iOS 17 skupiać się będzie przede wszystkim na poprawkach bezpieczeństwa i jeszcze większej stabilności działania, Apple nie zapomniało o nowych funkcjach, z jakich będą mogli korzystać użytkownicy iPhone'ów. Z okazji startującej dziś konferencji WWDC, która potrwa do piątku, firma przedstawia nowe wersje systemów operacyjnych dla swoich sprzętów. Co więc nowego pojawi się w iOS 17? Sprawdzamy!

iOS 17. Co nowego?

iOS 17 to przede wszystkim trzy odświeżone aplikacje do komunikacji zyskujące nowe funkcje: Telefon, FaceTime i Wiadomości. Plakaty kontaktów - Apple zmienia sposób wyświetlania kontaktów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. To specjalnie zaprojektowane karty, które czerpią garściami z zaprezentowanego w zeszłym roku nowego ekranu blokady. Użytkownicy będą mogli projektować swoje własne "plakaty" dla kontaktów, które będą wyświetlane w na ekranie iPhone'a. Apple wprowadza też Live Voicemail - coś, z czego w Polsce nie korzystamy najczęściej. Poczta głosowa zyskuje nowe możliwości transkrypcji "nagrywanej" wiadomości na żywo, co pozwoli np. na podjęcie decyzji, czy musimy odebrać telefon. Na ten moment nie wiadomo, czy transkrypcja zadziała w języku polskim. Poczta głosowa trafia teraz do FaceTime, gdzie pozwoli na zostawianie wiadomości także wideo, jeśli osoba, do której dzwonimy nie dzwoni. Podczas połączeń FaceTime jeszcze łatwiej jest wyrażać emocje dzięki Reakcjom, takim jak serca, balony, fajerwerki, światła lasera czy deszcz. Nowe efekty aktywuje się prostymi gestami, a dostępne są one także w aplikacjach do wideorozmów innych firm. Połączenia FaceTime będą też możliwe do prowadzenia z poziomu Apple TV. Korzystając z kamery Continuity, użytkownicy mogą rozpocząć wideorozmowę bezpośrednio z poziomu Apple TV. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby zainicjować połączenie na iPhonie, a następnie przenieść je na Apple TV.

W Wiadomościach pojawia się kilka nowości w tym przeprojektowana wyszukiwarka z filtrami lub szybkie odpowiadanie na konkretne wiadomości. Na ekranie rozmowy można też udostępniać lokalizację z aplikacji Find My. Pozwoli to też na korzystanie z nowej funkcji "check-in" - Sesja kontaktu. To funkcja dla osób, które chcą poinformować bliskich lub znajomych, że bezpiecznie dotarły do celu. Po rozpoczęciu Sesji przyjaciele lub członkowie rodziny otrzymają automatyczne i niezwłoczne powiadomienie o przybyciu użytkownika. Natomiast jeśli użytkownik nie zbliża się do celu, wybranym kontaktom zostaną udostępnione przydatne informacje, na przykład o precyzyjnej lokalizacji urządzenia, poziomie naładowania baterii czy statusie sieci komórkowej. Wszystkie udostępniane informacje są szyfrowane na całej drodze przesyłania. W Wiadomościach zmienia się także sposób wykorzystywania instalowanych aplikacji. Zamiast poziomej listy, mamy pionową listę z najczęściej wykorzystywanymi apkami do iMessage. Pojawia się też całkowicie odświeżona biblioteka naklejek, które nie tyle co zastępują emoji, a raczej rozszerzają możliwości naklejek - od tworzenia własnych wzorów, po wykorzystywanie ich jako reakcje na wiadomości - i to nie tylko w domyślnej apce Wiadomości.

Dziennik. Potwierdziły się plotki związane z nową aplikacją, która na podstawie naszych działań z iPhonem będzie sugerowała i tworzyła specjalnie zaprojektowane podsumowania dnia - z wykorzystaniem tzw. sugestii. Te analizują to co robimy i podpowiedzą w jaki sposób zapisać swoje wspomnienia w nowej aplikacji. Apple udostępni też specjalny interfejs API Journaling Suggestions zewnętrznym deweloperom, którzy będą mogli dodawać sugestie wpisów w dzienniku do swoich aplikacji. Apple stawia na bezpieczeństwo i prywatność zapewniając, że wszystkie obliczenia wykonywane są bezpośrednio na iPhonie bez wysyłania ich na zewnętrzne serwery.

Nie brakuje też nieco mniejszych usprawnień, takich jak w systemie przesyłania plików i innych danych między urządzeniami Apple. Airdrop zyskuje funkcję NameDrop. Ta pozwala na szybkie wymienianie się numerami telefonów z nowo poznanymi osobami. Wystarczy, że zbliżą do siebie telefony iPhone lub iPhone’a i Apple Watch. Zmiany zachodzą również w przesyłaniu dużych plików. Jeśli w czasie wysyłania dużych ilości danych odsuniemy się od odbiorcy, pliki zostaną przesłane przez Internet. Autokorekta w klawiaturze zyskuje nowe możliwości uczenia i zapamiętywania się sposobu pisania na ekranie, a dyktowanie ma działać jeszcze lepiej - przynajmniej w języku angielskim. Mapy Apple również zyskują funkcję, której użytkownicy tych map mogli zazdrościć Mapom Google. Apple potwierdziło, że ich aplikacja nawigacyjna doczeka się możliwości pobierania map i korzystania z nich w trybie offline.

iPhone w iOS 17 zyska funkcjonalności inteligentnego wyświetlacza - Stan gotowości. Gdy urządzenie jest zablokowane i ustawione w pozycji horyzontalnej będzie wyświetlało dodatkowe informacje z różnych źródeł - m.in. w postaci widżetów, które już teraz dostępne są na ekranie początkowym oraz na zablokowanym ekranie. iPhone wyposażony w niegasnący wyświetlacz będzie mógł pokazywać najważniejsze podsumowania bez konieczności interakcji z wyświetlaczem. Nie zabraknie podglądu wydarzeń na żywo czy interakcji z Siri. A ta będzie aktywowana w nowy sposób - bez korzystania z hasła "Hey, Siri". Siri wywoływana będzie teraz wyłącznie przez zawołanie "Siri". Niestety wciąż nie wiadomo, czy asystent dostarczany przez Apple będzie dostępny w języku polskim.

iOS 17. Kiedy nowy system trafi do użytkowników?

Zwykli użytkownicy na iOS 17 będą musieli jeszcze nieco trochę poczekać. Stabilna wersja systemu pojawi się dopiero jesienią - a konkretnie we wrześniu wraz z nowymi modelami telefonów iPhone 15. Do tego czasu Apple udostępniać będzie rozwojowe systemy iOS 17 w wersji beta. W pierwszej kolejności z tego systemu skorzystają deweloperzy posiadający konta w programie Apple Developer Program. Jeśli spojrzymy na sytuację z zeszłorocznym iOS 16 - publiczna wersja beta systemu pojawi się dopiero za miesiąc - w pierwszych dniach lipca. Na ten moment nie wiadomo czy Apple uda się skutecznie ograniczyć dostęp do pobierania deweloperskich wersji beta systemu i instalowania ich na iPhone'ach u osób, które nie chcą płacić 99 dolarów rocznie. Przekonamy się za kilka godzin!