WWDC 2023: gdzie i o której oglądać prezentację?

WWDC — wielkie święto programistów!

WWDC (Worldwide Developers Conference) to coroczna konferencja organizowana przez Apple dla programistów. To właśnie tam gigant z Cupertino prezentuje najnowsze technologie, narzędzia i platformy, nad którymi pracuje. WWDC to kluczowe wydarzenie dla społeczności programistów zgromadzonych wokół ekosystemu Apple, na którym mogą zapoznać się z najnowszymi aktualizacjami systemów operacyjnych, frameworków i narzędzi programistycznych firmy.

Podczas WWDC Apple prezentuje najnowsze wersje systemów operacyjnych, takich jak iOS, macOS, watchOS i tvOS. Deweloperzy mają okazję poznać nowe funkcje, narzędzia i zmiany w tych systemach, co pozwala im lepiej przygotować swoje aplikacje do najnowszych technologii. Ponadto, WWDC wszystkim obecnym na miejscu oferuje szereg warsztatów, sesji technicznych i spotkań z inżynierami Apple, na których można zdobyć praktyczną wiedzę, porady i wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji na platformy Apple.

W trakcie konferencji zdarzają się także prezentacje nowych produktów i usług Apple. Dlatego mimo iż główne premiery Apple mają miejsce jesienią (nowe iPhone'y, nowe iPady, nowe Macbooki) — to czerwcowa impreza również przyciąga masowo odbiorców. Ze szczególnym uwzględnieniem otwierającej jej konferencji, która startuje jeszcze dziś!

Gdzie i o której polskiego czasu oglądać prezentację podczas konferencji WWDC 2023?

Konferencja otwierająca WWDC to dla wielu obserwatorów główna część imprezy. To tam przedstawiciele firmy opowiadają o zmianach, których doczekają się ich systemy w najbliższych miesiącach. To również tam, o ile w ogóle, prezentowane są nowe urządzenia. Jak wynika z dotychczasowych przecieków — już dziś ma się tam pojawić m.in. największy w historii, 15,6-calowy Macbook Air!

Prezentacja otwierająca WWDC 2023 wystartuje już dziś, 5 czerwca 2023, o godzinie 19:00 czasu Polskiego. Wydarzenie można będzie śledzić na bieżąco na specjalnym streamie Apple oraz na oficjalnym kanale YouTube firmy.