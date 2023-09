iOS 17 już w przyszłym tygodniu! Dla kogo nowa aktualizacja iPhone'a?

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max (Ultra?) zostały zapowiedziane na dzisiejszym wydarzeniu specjalnym zorganizowanym przez Apple. Wszystkie modele tegorocznych flagowców sprzedawane będą z fabrycznie zainstalowanym systemem iOS 17. A to oznacza, że już za kilka dni - a konkretnie w poniedziałek 18 września - posiadacze kompatybilnych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka będą mogli zaktualizować swoje urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania i korzystać z nowych funkcji.

iOS 17. Co nowego?

iOS 17 to przede wszystkim usprawnia w aplikacjach do komunikacji, ułatwienia udostępniania plików przez AirDrop i inteligentniejsze wprowadzanie tekstu. Do tego dochodzą nowe możliwości, takie jak funkcja Stan gotowości, usprawnione działanie strumieniowania treści multimedialnych przez AirPlay oraz szereg usprawnień najpopularniejszych wbudowanych aplikacji - Map, przeglądarki Safari, Dom, Zdjęcia i inne. iOS 17 wprowadza też nowości dla słuchawek AirPods oferując m.in. tryb adaptacyjny dla AirPods Pro (2. generacji), czy lepsze przenoszenie dźwięku między urządzeniami Apple. Pełne podsumowanie nowości iOS 17 znajdziecie w osobnym wpisie iOS 17. Wszystko co trzeba wiedzieć o nowej wersji systemu dla iPhone'a.

Jednak nie wszystko udało się przygotować na premierę iOS 17. W ramach późniejszych aktualizacji w systemie pojawi się aplikacja Dziennik, która pomaga użytkownikom iPhone’a w znajdowaniu czasu na refleksję i prowadzenie osobistych zapisków. Dłużej będzie też trzeba poczekać na funkcję dokończ transfer plików wysyłanych AirDrop przez internet, czy współdzielone playlisty w aplikacji Muzyka.

iOS 17. Jak zainstalować?

Gdy aktualizacja iOS 17 zostanie udostępniona, na telefonie pojawi się stosowny komunikat informujący o możliwości zainstalowania nowej wersji oprogramowania. Zanim się za to zabierzecie, warto wykonać kopię zapasową - czy to w chmurze, czy lokalnie na komputerze Mac/PC. Jak to zrobić wykorzystując chmurę iCloud:

Podłącz telefon do Wi-Fi. Przejdź do Ustawień, a następnie kliknij na swoją nazwę użytkownika, aby otworzyć ustawienia iCloud. Przewiń do iCloud, a następnie upewnij się, że funkcja Backup w iCloud jest włączona. Jeśli nie, kliknij "Utwórz backup tego iPhone'a". Poczekaj, aż proces się zakończy. W tym czasie nie odłączaj telefonu od Wi-Fi!

Jeśli nie ma wystarczającego miejsca w przestrzeni iCloud, backup można również wykonać poprzez podłączenie iPhone'a do komputera. Następnie należy odszukać urządzenie po lewej stronie w Finderze (macOS) lub iTunes (Windows), wybrać jego nazwę i kliknąć przycisk "Utwórz backup teraz".

A jak ręcznie wywołać aktualizację? Wystarczy zajrzeć do Ustawienia > Ogólne, a następnie wskazać opcję Uaktualnienia. Po pobraniu wszystkich plików, iPhone zostanie zaktualizowany o funkcje iOS 17. Można też zdecydować się na pełne wyczyszczenie iPhone'a i zainstalowanie iOS 17 "na czysto". Ten ruch wiązać się będzie z utratą wszystkich danych na nim przechowywanych, jednak dzięki kopii zapasowej, będzie można je przywrócić.

iOS 17. Kompatybilne urządzenia

Kilka miesięcy temu Apple potwierdziło, że iOS 17 działać będzie na następujących modelach:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Z listy zniknęły więc modele iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X, które wspierane są przez iOS 16.