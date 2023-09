Prezentacja iPhone 15 już dziś! Gdzie i o której ją obejrzeć?

Gdzie obejrzeć prezentację iPhone 15?

Przez wiele lat oglądanie konferencji Apple dla wszystkich użytkowników bez dostępów do sprzętów producenta była dość kłopotliwa. To jednak na szczęście się zmieniło — i teraz bez większej gimnastyki można ją śledzić na bieżąco na najbardziej popularnym VOD świata, czyli YouTube. Oficjalny kanał YouTube utworzył już materiał na żywo z wydarzenia — i to bez wątpienia najwygodniejsza z opcji, z której skorzystać będzie mógł każdy na całym szeregu urządzeń. Jeżeli zależy wam jednak na wyższej jakości, mniejszym opóźnieniu i bardziej applowskim doświadczeniu — zawsze możecie skorzystać też ze strony wydarzeń na Apple.com!

Prezentacja rozpocznie się o 19:00 czasu polskiego — i potrwa prawdopodobnie około godziny-półtorej.

Jakich produktów spodziewamy się na dzisiejszej konferencji Apple?

Apple przyzwyczaiło nas do pewnego schematu, którym od lat podąża. Bez wątpienia więc na dzisiejszej imprezie spodziewamy się oficjalnej prezentacji iPhone'a 15 oraz jego wariantu z większym ekranem: iPhone'a 15 Plus — analogicznie do tego, jak sprawy miały się w ubiegłym roku. Nie spodziewamy się tam żadnych zmian ani w nazewnictwie, ani też wielkościach urządzeń. Ponadto jeżeli chodzi o smartfony, Apple zaprezentuje też najpotężniejsze telefony w swoim portfolio: iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max (lub iPhone 15 Pro Ultra, jeżeli bo od kilku tygodni napływają do nas plotki sugerujące, że właśnie tak gigant będzie w tym roku nazwać swój największy i najpotężniejszy smartfon w ofercie).

Na tym jednak jeszcze nie koniec nowości, których dzisiejszego wieczoru spodziewamy się od Apple. W czasie wieczornej prezentacji spodziewamy się także oficjalnej zapowiedzi Apple Watch Series 9. Trudno też jednoznacznie wykluczyć, że podobnie jak miało to miejsce ze smartfonami — gigant nazwie ten model po prostu Apple Watch X. Analogicznie do tego, jak miało to miejsce w przypadku ich linii smartfonów (zamiast iPhone'a 9 mieliśmy iPhone'a X). To będzie ta opcja "dla wszystkich", ale poza nią mamy doczekać się nowszego Apple Watch Ultra 2. generacji, który ma być jeszcze trwalszy, lepszy, mocniejszy.

Czasem migają także plotki dotyczące nowych iPadów, które w tym roku mają doczekać się odświeżonych wariantów — głównie iPada Air. Tutaj jednak zdania są podzielone i według rynkowych analityków nowy model doczeka się zapowiedzi późniejszą jesienią. Dziś natomiast Apple skupi się na smartfonach, zegarkach oraz odświeżeniu akcesoriów jak AirPods Pro 2. generacji czy MagSafe Battery Pack — zmieniając im porty ładowania. Firma ma ostatecznie pożegnać się ze złączem Lightning i zastąpić je USB typu C.