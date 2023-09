Moje ulubione akcesorium Apple stanie się jeszcze lepsze. Wszystko dzięki tej zmianie

Wszystko wskazuje na to, że Apple na dobre chce pożegnać się ze złączem Lightning. Firma ma zaserwować także nowy zestaw power-banków MagSafe Battery Pack, tym razem ładowanych już za pośrednictwem USB typu C.

Wielokrotnie wspominałem o tym, jak wielką sympatią darzę jedno z najgorzej wycenionych akcesoriów z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia: MagSafe Battery Pack od Apple. Ten niewielki power bank jest jedną z rzeczy, bez których nigdy nie wybieram się w dłuższą podróż. Najwygodniejszy i w zupełności wystarczający na całodniowe eskapady. Ale to właśnie dla tego gadżetu mam zawsze w podróżnym etui kabel, z którym wolałbym się rozstać już wieki temu: applowski Lightning. Bo choć nie ładuję nim już smartfona (od dawna stawiam na ładowanie bezprzewodowe), do baterii jest on niezbędny. Ale jak informuje zasłużony w przeciekach Majin Bu — w tym roku Apple miałoby dołożyć do gamy swoich produktów także baterię ładowaną USB typu C. No nareszcie!

MagSafe Battery ładowane USB-C. Akcesorium ma trafić do sprzedaży już niebawem

2023 ma być dla Apple ogromną rewolucją w kwestii portów ładowania. iPhone 15 oraz iPhone 15 Pro mają pożegnać złącze Lightning i zaserwować USB typu C. To samo tyczyć ma się słuchawek AirPods Pro 2. generacji, które rzekomo doczekają się po prostu nowego etui. Ale na tym jeszcze podobno nie koniec — bowiem Apple miałoby odświeżyć także ich baterię. I choć nic nie wskazuje na to, by zmienić miałby się jej kształt czy też pojemność, to nowością będzie właśnie opcja naładowania akcesorium kablem zakończonym wtyczką USB typu C.

Bateryjki od Apple są KOSZMARNIE drogie (po podwyżkach za akcesorium w oficjalnym sklepie przyjdzie nam zapłacić 599 zł) — i z mojej perspektywy... to w tym tkwi ich największy problem. Dlatego póki moja daje radę - prawdopodobnie nie skuszę się na wymianę. Ale cieszy mnie to, że wszystko wskazuje na to, że Apple chce pożegnać Lightning wszędzie. Może nareszcie i gładziki Magic Trackpad doczekają się aktualizacji w temacie...