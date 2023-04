Do sieci trafiła lista sprzętów, które rzekomo w tym roku nie otrzymają aktualizacji do najnowszej wersji iOS.

Wsparcie nowościami w oprogramowaniu ze strony producenta od lat budzi emocje wśród miłośników elektroniki. Do niedawna tak naprawdę wyłącznie Apple dbało o to, by ich urządzenia przez długie lata otrzymywały najnowszą wersję systemu. Czy to dobrze? I tak - i nie. Tak - bo wiadomo, że to dbanie o to by leciwe już sprzęty otrzymały nowe funkcje i nauczyły się świeżych sztuczek. O poprawkach związanych z bezpieczeństwem nawet nie wspominając. Nie, bo czegokolwiek by nie mówić — żaden ze smartfonów czy tabletów po latach nie działa z nową wersją systemu równie sprawnie, jak miało to miejsce w dniu jego premiery (i ówczesnym sofcie).

Ale mimo wszystko z dwojga złego lepiej tak, niż zaniedbanie tuż po premierze, do którego zdążyło przywyknąć wielu użytkowników Androida. Całe szczęście - coś w tym temacie zaczęło się ostatnio zmieniać i producenci smartfonów z systemem Google coraz lepiej się w temacie odnajdują. Jeden po drugim serwują gwarancję związaną z latami wsparcia, a trzy lata stały się już standardem wśród słuchawek z wyższej półki. Wyjątkowo dobrze wypada w temacie LG, które — choć dział odpowiedzialny za rozwój i wprowadzanie nowych smartfonów już zamknęło — wciąż je aktualizuje.

A jakie smartfony i tablety w tym roku zaktualizuje Apple? Według ostatnich plotek — jeden z ulubieńców publiczności w tym roku zniknie z listy urządzeń które otrzymają najnowsze oprogramowanie. Tak, chodzi o iPhone X.

iPhone X bez iOS 17? Według najnowszych plotek - tak właśnie będzie...

Na Twitterze pojawiły się informacje, że w tym roku do iOS 17 oraz iPadOS 17 aktualizacji nie otrzymają sprzęty z poniższej listy:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (piątej generacji)

9.7-calowy iPad Pro (pierwszej generacji)

12.9-calowy iPad Pro (pierwszej generacji).

Z całej tej listy najbardziej szokujący wydaje się... iPhone X. Innych urządzeń można się było niejako spodziewać — bowiem w ubiegłym roku do iOS 16 nie zostały zaktualizowane już iPhone 7 oraz iPhone 7 Plus. iPhone X jednak był takim sprzętem "pomiędzy" — i trudno go jednoznacznie zaklasyfikować, bowiem był znacząco droższy od iPhone 8 — zmienił też całą koncepcję związaną z wyglądem i obsługą telefonu. W komentarzach dotyczących powyższej listy pojawiły się podejrzenia, że Apple mogłoby chcieć porzucić iPhone X ze względu na luki w zabezpieczeniach ich autorskich układów Apple Bionic A11.

Warto jednak zaznaczyć, że brak aktualizacji do iOS 17 nie oznacza wcale, że starsze sprzęty nie otrzymają żadnych poprawek dotyczących bezpieczeństwa. Te wciąż pojawiają się dla iOS 15, czyli korzystają z nich sprzęty które nigdy oficjalnie nie otrzymały nowszej wersji systemu.

Czy powyższa lista wspieranych urządzeń się potwierdzi — przekonamy się jeszcze tej wiosny. Apple listę wspieranych urządzeń i całą listę nowości zmierzających do iOS 17 oficjalnie zapowie na konferencji WWDC 2023.