Budzicie się rano i chcecie sprawdzić na swoim iPhonie pogodę na najbliższe godziny? Zamiast tego witani jesteście pustym ekranem bez żadnych informacji pogodowych? Nie jesteście w tym sami - nie resetujcie telefonu, nie usuwajcie aplikacji Pogoda i nie instalujcie jej ponownie. To nie wasze urządzenie czy dostęp do internetu. Tu awaria usług pogodowych Apple, która już od kilku dni. I choć co jakiś czas Pogoda wyświetla poprawne informacje, tak cały czas pojawiają się sytuacje, w których nic nie działa, od aplikacji po widżety - także te na zablokowanym ekranie.

Aplikacja Pogoda z problemami. Użytkownicy iPhone'ów mają problem z dostępem do prognozy pogody

Co ciekawe, problemy z dostępnością pogody pojawiły się już 31 marca. Aplikacja nie działała prawidłowo, nie wyświetlała żadnych informacji. Nie dało się też jej zmusić do odświeżenia danych, nawet po cofnięciu i ponownym przyznaniu uprawnień do lokalizacji, usunięciu jej z urządzenia i zainstalowania z App Store.

Pogoda ma problemy z działaniem na iPhonie, iPadzie oraz na komputerach Mac. Kiedy usterka zostanie rozwiązana? Apple tego nie zdradza. Na stronach pomocy technicznej w zakładce "System Status" znajdziemy co prawda informacje o awarii, ale dotyczy ona jedynie mieszkańców Alaski, którzy mogą mieć problemy z dostępem do informacji o prognozie opadów. Ma to związek z przerwą przesyłania danych od dostawcy.

W tym samym miejscu przeczytamy też, że w ostatnich dniach Apple borykało się z globalną usterką, którą udało się naprawić 2 kwietnia. Widać jednak, że nie udało się rozwiązać wszystkich problemów, gdyż aplikacja dalej sprawia problemy i nie wyświetla informacji pogodowych:

Rozwiązany problem z wydajnością: 31.03.2023, 01:37 - 02.04.2023, 00:00