W kwestii smartfonów o aktualizacjach do kolejnych wersji Androida zostało powiedziane już prawie wszystko. Lepszego wsparcia smartfonów chcą zarówno użytkownicy, instytucje jak Unia Europejska, czy nawet samo Google, które ciągle wdraża nowe technologie mające ułatwić producentom wdrożenie nowej wersji systemu. Jednocześnie ekonomia jest nieubłagana i jeżeli producentowi będzie bardziej się opłacało przekierować siły i środki do produkcji nowego urządzenia zamiast wsparcia już wypuszczonych na rynek smartfonów, to jest pewne, że tak będzie. Ba, pomimo coraz większej świadomości tego, że podejście do aktualizacji jest istotne, widzimy wciąż smartfony, które na wiosnę 2023 wypuszczane są z Androidem 12. Natomiast, jeżeli wierzyć statystykom, wciąż większość urządzeń z Androidem 12 czeka na aktualizację do 13.

I tu wchodzi LG, którego już nie ma na rynku, a aktualizuje smartfony do Androida 13

O moich przygodach z LG i podejściu do tej firmy pisałem nie raz. Wciąż nie przestaje mnie zaskakiwać, że pomimo wycofania się z rynku smartfonów, czyli w sytuacji, gdy nie mają już na nim nic do ugrania i nikt od nich nic nie oczekuje, firma trzyma się swoich obietnic i realizuje je co do joty. Niedawno aktualizację otrzymał mój prywatny LG G8s, sprawiając, że w modelu z 2019, który kosztował mnie 1000 zł miałem 3 kolejne wersje Androida. Dziś takim rezultatem nie może pochwalić się duża część flagowych urządzeń. Teraz natomiast LG zaskoczyło po raz kolejny. W przypadku V60, czyli ich superflagowca, obiecali oni aktualizację do Androida 13. Nie było wątpliwości, że ta przyjdzie, ale większość obserwujących temat spodziewała się jej zapewne pod koniec roku, bądź w ogóle w 2024.

Tymczasem, jak donoszą pierwsi konsumenci, Android 13 pojawia się już na ich urządzeniach. Przypomnijmy więc - firma, która nie robi smartfonów już od dwóch lat aktualizuje smartfon do Androida 13 podczas gdy nie które przedsiębiorstwa które są na rynku wypuszczają telefony mające jeszcze na pokładzie Androida 12, a część klientów na kolejną wersję systemu będzie musiało czekać do okolic jesieni. Oczywiście, można powiedzieć, że LG ma teraz do aktualizacji zaledwie kilka modeli, w przeciwieństwie do chińskich firm, których portfolio składa się z kilkudziesięciu delikatnie różniących się od siebie modeli. Mimo wszystko - zespół LG odpowiedzialny za aktualizację jest z pewnością sporo mniejszy, dlatego tym bardziej trzeba docenić to, co robią.

Szkoda, że firma z taką mentalnością i podejściem do klientów wycofała się z rynku. Liczę, że może któregoś dnia, jak Nokia, zdecydują się na niego wrócić.

Źródło