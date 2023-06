3 funkcje iOS 17, których nie dostaniemy w dniu premiery

Myślę że wielu z nas doskonale pamięta czasy, kiedy iOS był synonimem solidności i dopracowania, zaś wszelkie zapowiedzi konferencyjne były gwarantem udostępnienia funkcji tak szybko, jak nowy system zacznie trafiać do użytkowników. W ostatnich latach sporo się jednak w temacie zmieniło. Nowe wersje iOS raczej budzą strach wśród właścicieli iPhone’ów. Przede wszystkim ze względu na niedopracowanie — i model urządzenia z którego korzystają nie ma tu żadnego znaczenia. Inżynierowie w Cupertino po prostu nie stają na wysokości zadania — i trudno z tym dyskutować.

Drugą kwestią jednak jest to, że podczas WWDC często widzimy cały zestaw nowości, których spodziewamy się w dniu premiery nowego systemu. Sprawa jednak okazuje się bardziej skomplikowana — i chyba najwyższy czas się do tego przyzwyczajać. W dniu premiery iOS 17 bowiem też nie zobaczymy kilku szumnie ogłaszanych nowości — których konkretnie?

iOS 17 — tych funkcji nie zobaczysz w dniu premiery systemu

Apple podczas swojej otwierającej prezentacji na WWDC 2023 poświęciło (zaskakująco) wiele czasu zdrowiu psychicznemu. Temat pojawiał się nie tylko w przypadku nowości dla watchOS — czyli de facto Apple Watchów, ale także iOS. Chodzi, rzecz jasna, o autorskie podejście giganta z Cupertino do „pisania” dzienników przez użytkowników. Ta ma wiązać ze sobą nie tylko to co samodzielnie tam „wklepiemy”, ale także całym szeregiem danych którymi „karmimy” sprzęty Apple. Od ćwiczeń rejestrowanych przez nasze urządzenia, przez zdjęcia, muzykę, na bardziej intymnych elementach kończąc. Wszystko to synchronizowane z chmurą iCloud — dostępne do wglądu przez lata, a także zabezpieczone szyfrowaniem end-to-end, bo jakże inaczej.

Drugą z funkcji której zabraknie na starcie jest przesyłanie plików za pośrednictwem technologii AirDrop po zbliżeniu do siebie dwóch urządzeń. Trochę jak IrDA, a trochę nie — bo jednak transfer będzie wielokrotnie szybszy i trudno te dwie technologie ze sobą porównywać. W iOS 17 mamy mieć możliwość swobodnej wymiany plików bez konieczności wcześniejszej wymiany Apple ID — ale niestety. To również jest jedna z opcji, na którą Apple każe nam poczekać nieco dłużej.

Ostatnia z opóźnionych względem premiery systemu nowości to ta, którą wielu okrzyknęło mianem "zabójcy Spotify". Mowa o współtworzonych playlistach w Apple Music. Jeżeli nie możecie się doczekać chwili w której zaprosicie przyjaciół do wspólnej pracy nad imprezową playlistą w ramach Apple Music to nie mam dobrych wieści. Temat się delikatnie przedłuży — to także jeden z tych elementów, którego nie dostaniemy w dniu premiery nowego systemu.

No ale właśnie: ile przyjdzie nam na te nowości czekać? Na tę chwilę - trudno powiedzieć. Apple oficjalnie nie mówi oficjalnie kiedy będzie implementowało wszystkie nowości zapowiedziane dla iOS 17. Nowy system prawdopodobnie będzie gotowy na premierę nowych iPhone’ów (przełom września i października), co z całą resztą? Czas pokaże!