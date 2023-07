AirPodsy Pro może nie są najlepszymi słuchawkami bezprzewodowymi na rynku, ale bez wątpienia są jednymi z tych, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Zarówno pierwsza jak i druga generacja urządzenia zaskarbiła sobie serca fanów na całym świecie. Czy jest to sprzęt idealny? No nie, ale Apple dość jasno sugerowało już w jakim kierunku chce zmierzać. Funkcje jakie wprowadzili dbając o ludzi mającymi problemami ze słuchem były wyraźnym wskazaniem kierunku, w jakim zmierzają. A według ostatnich przecieków — nie powiedzieli w temacie jeszcze ostatniego słowa.

AirPods Pro - funkcja badania słuchu

O tym że Apple w pocie czoła pracuje nad tym, by ich słuchawki najeżone były rozmaitymi czujnikami monitorującymi nasz stan zdrowia mówi się od wielu miesięcy. Wielu miało nadzieję, że takowe trafią już do drugiej generacji słuchawek. Stety lub nie, nic takiego się nie wydarzyło — i prawdopodobnie chwilę to jeszcze potrwa. Jak twierdzi jednak Mark Gurman w swoim najnowszym newsletterze Power On, niebawem AirPodsy Pro będą oferowały prosty test, który pozwoli użytkownikom w prosty sposób przekonać się, czy mają problemy ze słuchem.

Firma pracuje nad nową funkcją testu słuchu, która będzie odtwarzać różne tony i dźwięki, aby umożliwić słuchawkom AirPods określenie, jak dobrze dana osoba słyszy. Pomysł polega na tym, aby pomóc użytkownikom w wykrywaniu problemów ze słuchem, podobnie jak aplikacja EKG Apple Watch sprawdza problemy z sercem.

W żadnym stopniu nie zastąpi to wizyty u lekarza ani profesjonalnych testów, niemniej w razie wątpliwości — posiadacze słuchawek będą mogli w prosty i nieinwazyjny sposób przekonać się, jak sprawy mają się w ich konkretnym przypadku. Jako że to zmiana która ma być w 100% software'owa, możliwe, że posiadacze poprzednich generacji słuchawek Apple również będą mogli się nią cieszyć — i będzie to po prostu jeszcze jedna cegiełka do nowości w oprogramowaniu!

Źródło: Depositphotos

AirPods Pro nareszcie bez Lightning. USB-C ma trafić także do słuchawek!

Na czujniki możemy poczekać znacznie dłużej, ale według Marka Gurmana wymiana gniazda ładowania to kwestia najbliższych miesięcy. Analityk twierdzi, że Apple zdecyduje się na porzucenie portu Lightning w swoich najnowszych słuchawkach — i podobnie jak komputery, tablety, (a od tego roku także) smartfony firmy — naładujemy je za pośrednictwem portu USB typu C. To jedna z nowinek które z jednej strony nie zmienią dla większości użytkowników sposobu w jaki korzystają ze słuchawek. Bez wątpienia jednak mają szansę stać się ważnym ułatwieniem. Bo owszem, od pierwszej generacji słuchawki Apple można ładować bezprzewodowo — ale w czasach kiedy coraz więcej osób przesiada się na MagSafe'y, staje się to po prostu niewygodne. Już teraz dużo łatwiej jest znaleźć kabel z wtyczką USB-C niż Lightning, a w najbliższej przyszłości, skoro Apple porzuci Lightning w iPhone'ach, temat będzie się jeszcze bardziej komplikował.