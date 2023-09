Zabrakło wam miejsca na pliki? Dobrze się składa, Apple zaoferuje go więcej!

Żyjemy w erze chmury. Ludzie zamiast lokalnych NASów czy zewnętrznych dysków twardych, stawiają na wygodę i trzymanie plików gdzieś tam — hen daleko. Dla wielu chmura jest synonimem niezawodności i pewności. I choć dotychczas gigant z Cupertino oferował co najwyżej 2 TB, już za kilka dni wprowadza zmiany w ofercie. I do iCloud+ dołączą dwie nowe opcje.

Nowe plany iCloud+. Wkrótce wykupimy do 12 TB w chmurze od Apple

Dotychczas w ofercie Apple dostępne były (poza darmowymi 5 GB): wariant 50 GB za 4,99 zł, 200 GB za 14,99 zł oraz 2 TB za 49,99 zł. I choć patrząc na te kwoty nie wydają się one zawrotnie wielkie, to gdy pomnożymy je przez kilkanaście miesięcy w roku — robi się z tego niezła sumka.

Nowe plany w iCloud+ mają zadebiutować wraz z iOS 17, czyli już 18. września. Wówczas to będziemy mogli zakupić 6 TB oraz 12 TB na nasze dane. Wycenione one zostały na 29,99 dolarów oraz 59,99 dolarów. Nie podano ich jeszcze w lokalnej walucie, ale jeżeli do tego czasu przelicznik Apple się nie zmieni, to pierwsza z nowości wyceniona będzie na około 145 zł miesięcznie, druga zaś — blisko 300 złotych.

Istnieje jeszcze cień szansy, że Apple w tym roku zdecyduje się obniżyć ceny w App Store — podobnie jak miało to miejsce z cenami iPhone 15 oraz iPhone 15 Pro. Wszystko to z uwagi na zmianę przelicznika walut. Mimo wszystko za taką przestrzeń w chmurze, trochę przyjdzie wydać A tych 145 złotych miesięcznie to w skali roku daje nam ponad 1700 złotych. Dorog, nieprawdaż?