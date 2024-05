iOS 17.5 już jest. Co nowego w aktualizacji?

Apple na kilka tygodni przed konferencją WWDC publikuje nową wersję systemu iOS z numerkiem 17.5. Choć nie wprowadza ona wielu zmian, jedna może być śmiało nazywana rewolucyjną. Co się zmieniło wraz z najnowszą aktualizacją?

iOS 17 zadebiutował w zeszłym roku wraz z iPhone'ami 15. Na przestrzeni ostatnich miesięcy mieliśmy kilka wersji tego systemu, z czego największą (przynajmniej w Unii Europejskiej) jest ta z numerkiem 17.4. To ona wprowadza możliwość instalowania alternatywnych sklepów, oferuje alternatywne metody płatności w aplikacjach i wyświetla ekran wyboru domyślnej przeglądarki. Przez ostatnie tygodnie deweloperzy testowali iOS 17.5, który właśnie został udostępniony wszystkim.

iOS 17.5 już dostępny. Co nowego?

Przeglądając podsumowanie nowości w iOS 17.5 nie znajdziemy wielu zmian – przynajmniej w oficjalnym komunikacie. Apple nie wdaje się zbytnio w szczegóły i na dobrą sprawę informuje publicznie o dwóch nowościach, które aż tak daleko idących rewolucji nie wprowadzają. Chodzi tu przede wszystkim o:

Ekran blokady – dodano nową tapetę ekranu blokady Pride (promienie), aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+.

– dodano nową tapetę ekranu blokady Pride (promienie), aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+. Powiadomienia o śledzeniu – funkcja międzyplatformowego wykrywania śledzenia powiadamia użytkownika o wykryciu poruszającego się wraz z nim zgodnego urządzenia Bluetooth śledzącego położenie — niezależnie od systemu operacyjnego, z którym urządzenie to jest połączone w parę. Więcej na temat tej funkcji przeczytacie w naszym osobnym podsumowaniu.

Jednak prawdziwą rewolucję przynosi funkcja, którą Apple nie chwali się w podsumowaniu "Co nowego?" dla iOS 17.5. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość instalowania aplikacji spoza App Store, w szczególności ze strony internetowej deweloperów. Wraz z iOS 17.4 Apple umożliwiło użytkownikom z Unii Europejskiej na korzystanie z alternatywnych sklepów z grami i aplikacjami, jednak nowe wymogi unijne wymusiły na amerykańskiej firmie rozszerzenie tych funkcji. Wraz z iOS 17.5 będzie można pobrać aplikację bezpośrednio ze strony twórcy – pod warunkiem, że spełni on szereg warunków i wymagań nakładanych przez Apple.

Jak instalować aplikacje ze strony internetowej dewelopera

Alternatywny sklep iOS

Użyj przeglądarki internetowej na iPhonie z systemem iOS 17.5 lub nowszym, aby znaleźć aplikację, którą chcesz zainstalować poprzez dystrybucję przeglądarkową.

Stuknij łącze, aby zainstalować.

Zanim będzie można ukończyć instalację dowolnej aplikacji z witryny dewelopera, pojawi się komunikat, że należy ją zatwierdzić. Otwórz aplikację Ustawienia. Stuknij komunikat „Allow Apps From [Developer]” (Dopuść aplikacje od [nazwa dewelopera]) na górze menu Ustawienia.

Przeczytaj informacje o tym, co oznacza instalacja aplikacji z witryny dewelopera na Twoim iPhonie, a następnie stuknij opcję Pozwól i potwierdź swój wybór.

Po zezwoleniu na instalację wróć, aby ponownie zainstalować aplikację, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Apple jednocześnie przestrzega, że pobieranie aplikacji z wykorzystaniem alternatywnych sposobów może zagrażać bezpieczeństwu danych i prywatności użytkownika, mimo faktu, że tego typu aplikacje muszą być wcześniej zweryfikowane i uzyskać poświadczenie Apple:

Poświadczanie to podstawowy przegląd, który ma zastosowanie do wszystkich aplikacji, niezależnie od ich kanału dystrybucji, jest skupiony na zasadach platformy dotyczących bezpieczeństwa i prywatności oraz utrzymaniu integralności urządzenia.

Firma zachęca jednak, by wciąż pozostać przy App Store, gdyż to właśnie ten sklep ma oferować gry i aplikacje zapewniające najwyższe bezpieczeństwo. Widać też, że wiele firm nie jest zainteresowanych alternatywnymi sklepami – według nich, zwyczajnie się to nie opłaca.