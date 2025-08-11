Biedronka zaszalała. Tania elektronika za grosze

Biedronka startuje z nową akcją „Stylowe gadżety”, w której od 11 do 23 sierpnia klienci znajdą szeroki wybór praktycznych i kolorowych akcesoriów – od myszy i smartwatchy po powerbanki i ładowarki – w atrakcyjnych cenach.

Od poniedziałku 11 sierpnia do soboty 23 sierpnia w sieci Biedronka rusza nowa akcja promocyjna pod hasłem „Stylowe gadżety”. W jej ramach klienci mogą wybierać spośród szerokiego asortymentu produktów, które łączą funkcjonalność z modnym wyglądem. W ofercie znalazły się zarówno drobne akcesoria biurowe, jak i elektronika, a całość utrzymana jest w atrakcyjnych cenach.

Biedronka wyprzedaje tanie akcesoria do smartfonów

Na początek coś dla osób pracujących przy komputerze – bezprzewodowa mysz w cenie 19,99 zł, dostępna w różnych wersjach kolorystycznych. Do kompletu można dokupić podkładkę pod mysz lub pastelowy kalkulator – oba produkty w cenie 14,99 zł. Dla tych, którzy często korzystają z telefonu przy biurku, Biedronka proponuje składany uchwyt z regulacją ustawienia, również w cenie 14,99 zł.

Jednak prawdziwą gratką w tej odsłonie promocji są smartwatche marki Tracer. Biedronka wyprzedaje modele Orbit oraz Tracer View. Oba wyposażone są w dotykowy wyświetlacz AMOLED, funkcje pomiaru tętna, natlenienia krwi, tryby sportowe oraz klasę wodoszczelności IP68. Smartwatche w zestawie z dodatkowym paskiem kosztują 129 zł. Elektroniczną ofertę uzupełniają budziki LED marki Setty w cenie 39,99 zł, dostępne w kilku wariantach wielkości i funkcji, w tym z automatyczną jasnością i możliwością wyświetlania daty.

Nie zabrakło także praktycznych akcesoriów do ładowania, w tym przedłużaczy i stacji ładujących marki Hykker z portami USB w cenie 34,99 zł, pastelowe kable USB-C, USB-A/USB-C i USB-A/lightning za 12,99 zł oraz ładowarki sieciowe z portami USB-A lub USB-C w cenie 19,99 zł. Dla osób często w podróży przygotowano powerbanki o pojemności 10 000 mAh i mocy do 22,5 W w cenie 49,99 zł.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb