Monster

Opowieść o czułości, przyjaźni, miłości i odrzuceniu ukazuje trzy perspektywy tej samej, pozornie prostej historii. Film odkrywa przed widzem sekrety bohaterów, układając kolejne puzzle z chirurgiczną precyzją. Kore-edę potęguje emocje filmowe za pomocą najwyższej jakości ścieżki dźwiękowej, stworzonej przez nagrodzonego Oscarem kompozytora Ryuichi Sakamoto.

W kinach od 17 maja. Pokaz specjalny w czwartek w Multikinie w ramach Offowych Czwartków

Hit Man

Scenariusz filmu został zainspirowany prawdziwymi, choć nieprawdopodobnymi wydarzeniami opisanymi w magazynie Texas Monthly. Na co dzień nieśmiały profesor filozofii Gary Johnson, pracując dodatkowo jako „fałszywy zabójca” na usługach policji w Nowym Orleanie, odsłania swoje drugie oblicze. W głównej roli występuje Glen Powell ("Top Gun: Maverick"). Partnerują mu Adria Arjona i Austin Amelio. Johnson posiada niezwykły talent do przebieranek i zdumiewających metamorfoz, co czyni go niezrównanym w wyłapywaniu osób planujących morderstwa. Jednakże, gdy sam staje się uwikłany w gorący romans z piękną Madison, którą miał aresztować, musi zmierzyć się z trudną decyzją.

W kinach od 17 maja

Prosta sprawa

Historia opowiedziana w serialu to pełne napięcia i akcji kino sensacyjne, które trzyma widza w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Adaptacja bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza ukazuje postać sprawiedliwego mściciela, gotowego stanąć w obronie pokrzywdzonych i słabszych. Występujący w życiowej formie Mateusz Damięcki oraz Piotr Adamczyk jako demonicznego mafioza tworzą niezapomniany duet. Od momentu, gdy rozpoczyna się akcja, serial wciąga widza w wir wydarzeń, dotykając tematów takich jak dług, sprawiedliwość i honor. W obsadzie znajdują się także Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik, Iza Kuna, Magdalena Wieczorek, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski oraz Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki.

Na Canal+ Online od 17 maja

Bridgertonowie 3. sezon

Źródło: Netflix

Po wyjątkowym balu Featherington w drugim sezonie, Penelopa zostaje ze złamanym sercem, słysząc, że Colin nigdy nie zamierzał z nią się spotykać. Dodatkowo, kłótnia z najlepszą przyjaciółką, Eloise, tylko potęguje jej smutek. Wchodząc w trzeci sezon, Penelopa w końcu gotowa jest porzucić swą długotrwałą miłość do Colina. Jednakże, to nie oznacza, że rezygnuje ona z uczucia. Wręcz przeciwnie, Penelopa postanawia, że nadszedł czas, aby wyjść za mąż — najlepiej za kogoś, kto pozwoli jej kontynuować swój podwójny życie jako Lady Whistledown, z dala od nieproszonych spojrzeń matki i sióstr.

Pierwsza część sezonu na Netflix od 16 maja

Peryferia 2. sezon

Historia serialu skupia się na Royalu Abbott, ranczerze z Wyoming, walczącym o rodzinę i ziemię, które skrywają tajemnicę. W drugim sezonie pustka na pastwisku rancza rodziny Abbott staje się jeszcze bardziej zagadkowa. Royal i jego żona Cecelia starają się wrócić do normalności po nagłym zniknięciu ich wnuczki. Stawka jest coraz wyższa, gdy rodzina musi stawić czoła zagrożeniom z różnych stron. Drugi sezon Peryferii zanurza bohaterów w jeszcze większej pustce, prowadząc ich do głębokich i nieprzewidzianych okoliczności, które mogą całkowicie zmienić ich życie.

Na Prime Video od 16 maja

Wielkie cygaro

Serial opowiada niewiarygodną, ale prawdziwą historię zderzenia rewolucji w Hollywoodzie z rewolucją społeczną. Jest to dziki i nieprawdopodobny przekręt założyciela Czarnych Panter, Huey'a P. Newtona, uciekającego z FBI do Kuby przy pomocy znanego producenta, Berta Schneidera, w ramach niezwykle skomplikowanego planu — obejmującego fałszywą produkcję filmową — który w każdym możliwym sposobie idzie nie tak, jak powinien. I jakimś cudem, to wszystko jest prawdziwe. Przynajmniej w większości.

Na Apple TV+ od 17 maja