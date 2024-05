Emulator Sony PlayStation trafia na iPhone'a. To pierwszy raz, kiedy skorzystamy z niego bez kombinowania

Raz jeszcze zaznaczę, że to nie jest to absolutnie pierwsza w życiu okazja by cieszyć się emulacją na iPhone'ach i iPadach. To rzecz, która była dostępna od lat — czy to po "złamaniu" urządzenia tzw. jailbreakiem, czy to wykorzystywaniu alternatywnych sklepów które kreatywnie podchodziły do tematu — jak AltStore. Ale choć opcje te istniały, nie miały one błogosławieństwa Apple. Zmieniło się to dopiero kilka tygodni temu, gdy gigant z Cupertino zmienił regulamin obowiązujący w oficjalnym sklepie z aplikacjami.

Efekt? Dość szybko zaczęły pojawiać się tam aplikacje pozwalające na emulowanie starych konsol. Nie obyło się bez kontrowersji już na samym starcie, kiedy to pierwszy (albo jeden z pierwszych?) programów tego typu z hukiem wyleciał ze sklepu. Jednak nie dlatego, że był emulatorem, a dlatego, że jego twórca podkradł kod źródłowy i... najzwyczajniej w świecie nie był autorem oprogramowania, na którym chciał zarabiać (nawet jeśli wyłącznie przez reklamy).

Później jednak sytuacja się ustatkowała. W sklepie oficjalnie pojawiła się Delta — i wszystko działa jak należy. Do tej pory jednak nie było w App Store emulatora jednej z najbardziej kultowych konsol wszech czasów, która na dobre przeniosła tę branżę w erę trzech wymiarów. Mowa, rzecz jasna, o pierwszej konsoli Sony PlayStation.

Gamma - darmowy emulator Sony PlayStation na iPhone'a już dostępny

Gamma to pierwszy emulator PlayStation który oficjalnie zawitał do App Store'a. Oprogramowanie jest całkowicie darmowe — i cieszyć się nim wygodnie będą mogli zarówno użytkownicy iPhone'ów, jak i iPadów. Co więcej — posiada on pełne wsparcie dla zewnętrznych kontrolerów, jak i klawiatur, zaś wirtualne przyciski wyświetlane na ekranie można dowolnie konfigurować. Wisienką na torcie jest synchronizacja stanu zapisu gier, która odbywać się może w chmurze z wykorzystaniem usług Dysk Google lub Dropbox. Warto mieć na uwadze także fakt, że emulator nie wymaga posiadania biosu, ale bez niego trzeba liczyć się z tym, że nie każdą grę uda nam się na nim uruchomić.

To wielki dzień dla właścicieli iPhone'ów i iPadów, a przede wszystkim — dla fanów staroszkolnych tytułów. Pierwsze PlayStation po brzegi wypełnione jest perełkami, do których powraca się z nieskrywaną przyjemnością. To właśnie na tym sprzęcie debiutowały / były dostępne w domowym zaciszu serie jak Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot czy Tekken. Jeżeli macie ochotę na nostalgiczną wycieczkę ku przeszłości, teraz jest ona na wyciągnięcie ręki.