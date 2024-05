Mocny start Allegro Smart! Week z iPhone 15 Pro w zaskakująco niskiej cenie!

O szczegółach i warunkach towarzyszących tegorocznemu Allegro Smart! Week, możecie przeczytać w podlinkowanym tekście. Tutaj tylko przypomnę, że to nie tylko okazja do tańszych zakupów, ale i możliwość aktywowania usługi darmowych dostaw Allegro Smart! za darmo na 8 miesięcy lub w znacznie obniżonej cenie na cały rok.

Osoby bez aktywnej usługi Allegro Smart!, mogą do 3 czerwca ją aktywować na dwa sposoby:

za darmo - w tej opcji, kupujący otrzymają 8 darmowych dostaw i zwrotów do wykorzystania przez 8 miesięcy,

przy wykupieniu rocznej subskrypcji Allegro Smart!, teraz można zapłacić za nią o 20 zł mniej i korzystać z nielimitowanych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru (zakupy od 45 zł) i dostaw kurierskich (zakupy od 65 zł) przez cały rok.

Z rzeczy, o których zapomniałem Wam napisać w piątek wymienię jeszcze, iż w tym roku w promocji uczestniczy też serwis eBilet.pl, w którym to możecie kupić bilety na koncerty i festiwale czy na wystawy, imprezy sportowe oraz premiery nowych sezonów teatralnych, ze zniżką do 30%.

Ponadto osoby, które wolą zakupy rozłożyć sobie na raty 0%, w ramach Allegro Smart! Week mogą skorzystać z usługi Allegro Pay i rozłożyć ich koszt na 5 rat 0% (RRSO 0%) lub odroczyć całą płatność o 30 dni (RRSO 0%).

Podobnie jak w piątek, z przesłanych nam przez Allegro kilkudziesięciu promocji, wybraliśmy dla Was 5 z nich.

Smartfon Apple iPhone 15 Pro

Tej pozycji nie trzeba chyba nikomu przedstawiać specjalnie. Jeśli polujecie właśnie na najnowszego smartfona Apple - iPhone 15 Pro 8 GB / 128 GB 5G w niższej cenie, tej okazji nie możecie przegapić.

Smartfon ten w oficjalnym sklepie Apple kosztuje obecnie 5 999,00 zł, a jego regularna cena na Allegro to 5 299,00 zł. W ramach promocji Allegro Smart! Week kupicie go teraz za zaledwie 4 199,00 zł

Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 2 gen. z etui MagSafe

Jak iPhone, to i nie może zabraknąć do kompletu bezprzewodowych słuchawek AirPods Pro 2 gen.

Korzystam z nich od wielu miesięcy i muszę powiedzieć, że jest to doskonały wybór dla posiadaczy smartfonów od Apple, z którymi wyśmienicie współpracuje, łącząc się z nimi automatycznie po otworzeniu etui. Do tego świetna jakość dźwięków i redukcja szumów z otoczenia czy dynamiczne śledzenie ruchu głowy i adaptacyjna korekcja (EQ) sprawiają, że to produkt wart swojej ceny.

Ich regularna cena na Allegro w wysokości 1 129,00 zł (w sklepie Apple - 1 299,00 zł), na czas promocji oobniżona została do 929,00 zł

Hulajnoga Motus Scooty 10 Lite

Dla osób, które dość intensywnie korzystają z miejskich wypożyczalni elektrycznych hulajnóg, dobrym pomysłem będzie zaopatrzenie się we własną w postaci hulajnogi Motus Scooty 10 Lite.

Hulajnoga wyposażona jest w baterię 7800 mAH 36V, Silnik 350W, tempomat, koła 10 cali, hamulce tarczowe i wyświetlacz LCD, a maksymalna prędkość to 25 km/h,- z wiadomych względów ograniczona do 20 km/h.

W trwającej promocji, jej cena została obniżona z 1 799,00 zł do 999,00 zł

Golarka Philips One Blade

Również po osobistych doświadczeniach mogę polecić do zakupu elektryczną golarkę Philips One Blade QP2724/30.

To niezwykle wygodny sposób na pozbycie się każdego owłosienia na ciele, bez obaw o zacięcie się - zarówno na sucho, jak i na mokro pod prysznicem. Ostrza są bardzo trwałe, i nie są tu przesadzone zapewnienia producenta o 4 miesiącach bez wymiany. W moim przypadku wytrzymują dłużej, no ale mamy tu zastrzeżenie golenia 2 razy w tygodniu, u mnie to zwykle wychodzi raz w tygodniu. Nieoceniona jest tu też szybkość czyszczenia pod bieżącą wodą.

Na Allegro Smart! Week, kupicie to urządzenie teraz w cenie 99,00 zł, po obniżce z kwoty 149,00 zł.

Robot sprzątający ze stacją Ezviz RE5 Plus

Osoby, które nie chcą wydać majątku, a nie lubią jednocześnie domowych robót w postaci odkurzania, powinny zastanowić się nad zakupem robota sprzątającego. Rozsądny stosunek ceny do jakości zapewni tu robot sprzątający ze stacją Ezviz RE5 Plus.

Robot ten nie tylko podkurza za nas wszystkie pomieszczenia, ale i zmyje podłogi, a do tego sam opróżni zbiornik (pozostaje tylko raz na 90 dni opróżnić go w stacji dokującej). Z zastosowanych w nim rozwiązań warto wspomnieć o mocy ssania do 4000 Pa, nawigacji i planowaniu trasy LDS LiDAR, sterowaniu z poziomu aplikacji czy obsłudze głosowej przy pomocy Asystenta Google i Amazon Alexa.

Regularna cena tego urządzenia na Allegro to 1 499,00 zł, na czas promocji dostępna jest w cenie 899,00 zł.

Pozostałe promocje dostępne dziś na Allegro Smart! Week znajdziecie pod tym linkiem, a bilety na różne wydarzenia w obniżonych cenach w serwisie eBilet.pl.

--

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.