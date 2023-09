Stare iPhone'y wciąż są w sprzedaży. Które warto kupić?

iPhone 15 oficjalnie trafia do sklepów, ale... czy to oznacza, że starsze modele znikają ze sklepów? Nic z tych rzeczy. Faktycznie — Apple stara się trzymać swój katalog w ryzach i ograniczać ilość sprzedawanego sprzętu, ale w sklepach wciąż można jeszcze znaleźć szeroką gamę poprzednich modeli!

iPhone 11 może wciąż być dobrym wyborem!

Jednym z najstarszych modeli, który wciąż można kupić jest iPhone 11. Smartfon wyposażony w procesor A13 Bionic i 4 GB pamięci RAM. Z perspektywy czasu i całego szeregu następców — może nie jest to najszybszy układ na rynku, ale wciąż zdaje egzamin w codziennym życiu. I raczej nikt nie odczuje braku mocy przy codziennych zadaniach. Twórcy aplikacji zdążyli już się z nim zapoznać i nie ma problemu z optymalizacją aplikacji i gier. Oczywiście nowsze produkcje mogą sprawiać problemy, jednak najpopularniejsze tytuły działają bez zarzutu. Podobnie jest w kwestii aparatów. iPhone 11 posiada aparat główny 12 MP z obiektywem ultraszeroko­kątnym i szeroko­kątnym z 2-krotnym zoomem optycznym oraz 5-krotnym zoomem cyfrowym. Nie jest to może najlepszy na rynku aparat w telefonie, ale dla zwykłych zdjęć zamieszczanych w mediach społecznościowych powinien w zupełności wystarczyć. Podobnie zresztą jak do wydruku rodzinnych pamiątek z wakacji.

Miłośnicy podstawowych modeli i rozwiązań sprzed lat, powinni także rzucić okiem na iPhone SE. To bowiem najtańszy sprzęt w ofercie producenta. Kompaktowa wielkość urządzenia i zestaw rozwiązań znanych ze starych modeli smartfonów Apple to wystarczające, by zachęcić tych, którzy szukają "budżetowego" iPhone'a. Niektórzy jednak nie chcą cofać się aż tak bardzo, gdyż SE to w gruncie rzeczy odświeżany iPhone sprzed rewolucji, jaką było usunięcie przycisku Początek.

Są też nowsze modele!

Ale skoro wydany w 2019 roku iPhone 11 wciąż jest dostępny, to nie może także zabraknąć w ofertach jego następców. iPhone 12 oraz iPhone 12 Mini — a także iPhone 13 i iPhone 13 Mini to już zupełnie inne konstrukcje. W 2020 roku Apple zmieniło design swoich smartfonów i trzyma się go po dziś dzień — wprowadzając jedynie niewielkie zmiany w tej konstrukcji. Warto też mieć na uwadze, że to tylko te dwie generacje doczekały się małego wariantu - w wersji mini. To rzecz o którą prosiło wielu użytkowników, ale rynek zweryfikował te potrzeby i... okazało się, że grupa osób chętnych go kupić wcale nie była taka duża. Stąd też Apple zrezygnowało z tych modeli.

iPhone 12, iPhone 13 oraz iPhone 14 może i wyglądają podobnie — ale diabeł tkwi w szczegółach. Smartfony debiutowały rok po roku. W tym czasie Apple udoskonalało ich aparaty fotograficzne, serwowało coraz lepiej działający tryb nocny, a także dbało o to, by urządzenia te działały jeszcze szybciej. Co ciekawe — podstawowa trzynastka oraz czternastka współdzielą układ Apple A15 Bionic. To pierwszy raz w historii firmy, gdy ta zdecydowała się na taki krok (A16 Bionic z zeszłorocznego iPhone'a 14 Pro trafił do tegorocznego iPhone'a 15). Nie wiadomo jeszcze jak to wpłynie na kwestie wsparcia i aktualizacji tychże generacji. Jedno jest pewne — kupując któryś z tych modeli, wciąż będziemy mogli liczyć na co najmniej kilka lat wsparcia pod kątem serwowania nowych wersji systemu iOS. A nawet później — gdy tych już zabraknie, zabraknie co prawda nowych funkcji, ale prawdopodobnie gigant z Cupertino wciąż będzie serwował poprawki bezpieczeństwa.

Który iPhone zatem warto kupić? Cóż — to zależy od zasobności portfela i potrzeb. Bez wątpienia wszystkie z wymienionych urządzeń wciąż posłużą przez kilka lat. Będą działać sprawnie i bezproblemowo. Największe zmiany na pierwszy rzut oka widoczne będą przede wszystkim w fotografii. Jeżeli więc zależy wam na jak najlepszych zdjęciach i wideo — warto celować w możliwie jak najnowszy model. Miejcie także na uwadze, że iPhone 14 to pierwszy "podstawowy" iPhone, który doczekał się większego wariantu — iPhone 14 Plus! Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku tegorocznych premier - podstawowy model "piętnastki" jest dostępny w dwóch wariantach - regularnym oraz z Plusem