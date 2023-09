Nowe etui Apple na iPhone są tak kruche, że im też przydałyby się etui

Akcesoria Apple były, są i... prawdopodobnie będą — drogie. Czy są najdroższe na rynku? Nie — wiele firm oferuje etui na smartfony, komputery i tablety w podobnej cenie — i droższe. W tym roku gigant z Cupertino zrezygnował ze skórzanych etui, zastępując je akcesoriami wykonanymi z ekologicznej tkaniny FineWoven. Jeżeli planowaliście ich zakup — polecałbym się wstrzymać.

Etui Apple z tkaniny FineWoven niezwykle szybko się niszczą

Na swojej stronie Apple pisząc o etui z FineWoven pisze:

Miękki materiał jest wykonany z wytrzymałego mikrodiagonalu i przypomina w dotyku zamsz. Ponadto tkaninę FineWoven zaprojektowano z myślą o planecie – jest wykonana z surowców pochodzących w 68 procentach z recyklingu odpadów pokonsumenckich, a jej produkcja wiąże się z dużo mniejszą emisją dwutlenku węgla niż w przypadku produktów ze skóry. Etui błyskawicznie i mocno przywiera do iPhone’a, prawie nie zmieniając jego rozmiarów.

Mam już okazję korzystać z obudowy wykonanej z tej tkaniny i... zgodzę się z tym, że jest niezwykle przyjemna w dotyku. A przy okazji akcesoria są niezwykle drogie (etui do iPhone 15 Pro kosztuje 349 zł). Niestety, za tą ceną nie idzie trwałość. Nilay Patel z The Verge pokazał jak po kilku dniach wygląda jego etui i... no cóż, nie wygląda to najlepiej. Jest całe porysowane.

Etui FineWoven. Źródło: TheVerge

U mnie po kilkunastu godzinach nie wygląda to jeszcze źle, ale nie powiem — nie robi wrażenia najbardziej trwałej tkaniny na świecie. Wielu internautów wspomina na forach, że czuć w dłoniach, że akcesorium jest "tanie" — i zdecydowali się anulować zamówienia lub wręcz oddać otrzymane produkty.

Apple w opisie produktu lojalnie ostrzega o śladach zużycia tkaniny FineWoven, podobnie jak miało to miejsce w przypadku skórzanych akcesoriów:

Wraz z czasem na tkaninie FineWoven mogą pojawić się ślady zużycia. Interakcje z akcesoriami MagSafe pozostawiają delikatne odciski. Jeśli wolisz tego uniknąć, sugerujemy wybór silikonowego lub przezroczystego etui do iPhone’a 15 Pro.

O ile jednak skóra naturalnie się ścierała, tutaj można powiedzieć, że etui po prostu się niszczy. O skoro tak po kilku dniach wygląda etui do telefonu, to nawet nie chcę myśleć jak sprawy będą wyglądać z paskami do zegarków czy... etui po kilku miesiącach. Chyba warto w tym roku postawić na jakąś alternatywę. Bo skoro od delikatnych zadrapań paznokciami pozostają ślady, to chyba nie ma ani krzty przesady w tym, że nowym etui od Apple przydałoby się etui, by je ochronić.