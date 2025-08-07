Telefon i internet bez limitu w T-Mobile za grosze

W tym tygodniu T-Mobile udotępnił nową ofertę Magenta Biznes dla małych firm (również JDG), w ramach której to mogą one sporo zaoszczędzić, łącząc usługi do telefonu i na internet do biura.

Co najważniejsze na początek, z nowej oferty łączonej Magenta Biznes mogą skorzystać zarówno firmy, które w swoich lokalizacjach mają dostęp do światłowodów, jak i bez takiego dostępu. W obu przypadkach będzie to internet bez limitu danych.

Jeśli zaś chodzi o sam abonament komórkowy, w każdej wersji pakietów łączonych będzie on zawierał nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 minut na rozmowy międzynarodowe (200 minut w opcji z zakupem telefonu). Do tego internet mobilny w telefonie bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s (wcześniej było to ograniczenie do 40 Mb/s).

Wszystkie ceny podajemy bez VAT-u.

Abonament komórkowy z internetem mobilnym bez limitu

Zaczniemy od wersji z internetem mobilnym. Do wyboru mamy trzy zestawy pakietów:

MagentaBiznesVIP za 140 zł miesięczne z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości - wychodzi tu więc po 70 zł miesięcznie za usługę,

MagentaBiznesL za 105 zł miesięcznie z internetem mobilnym bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 300 Mb/s - 52,50 zł miesięcznie za usługę,

MagentaBiznes M za 85 zł miesięcznie z internetem mobilnym bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s (wcześniej do 40 Mb/s) - zaledwie 42,50 zł za usługę w zasadzie bez żadnych limitów.

W każdym z pakietów otrzymamy też dodatkowe minuty na rozmowy międzynarodowe, dzielone na wszystkie numery - będzie to odpowiednio 200 minut (500 minut z urządzeniem), 100 minut (200 minut z urządzeniem) i 50 minut (100 minut z urządzeniem).

Abonament komórkowy ze światłowodami

Firmy z dostępem do światłowodów, mogą wybierać między trzema prędkościami (w każdej wersji pierwszy rok za 50 zł miesięcznie):

MagentaBiznesVIP za średnio 95 zł miesięcznie ze światłowodami z limitem prędkości do 900 Mb/s - 47,50 zł za usługę,

MagentaBiznesL za średnio 77,50 zł miesięcznie ze światłowodami z limitem prędkości do 600 Mb/s - 38,75 zł za usługę,

MagentaBiznes M za średnio 67,50 zł miesięcznie ze światłowodami z limitem prędkości do 300 Mb/s - zaledwie 33,75 zł za usługę.

Podobnie jak w wersji z internetem mobilnym, skorzystamy tu też z dodatkowym międzynarodowym minut.

Skoro to oferta dla firm, często będą potrzebne dodatkowe numery telefonów. W takim przypadku, w każdej wersji pakietów możemy takowy zamówić za 40 zł miesięcznie. Oczywiście on również będzie miał internet bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s. Dwa razy większa prędkość - 300 Mb/s, to dodatkowy wydatek 10 zł miesięcznie.

Telefon i internet bez limitu u innych operatorów

Sprawdziłem przy okazji, jak to wygląda u innych operatorów. W Play dla firm można aktualnie zamówić abonament komórkowy bez żadnych limitów za 55 zł miesięcznie oraz domówić do tego internet mobilny bez limitu za 30 zł miesięcznie. Łącznie będzie to więc 85 zł miesięcznie, po 42,50 zł za usługę.

W przypadku światłowodów, można je domówić z tym abonamentem komórkowych w promocji na rok za darmo - szczegółów jednak brak na stronie, trzeba się kontaktować w tej sprawie z konsultantem.

W Plusie z kolei, abonament komórkowy bez żadnych limitów, niezależnie czy to w zestawie z internetem mobilnym bez limitu czy ze światłowodami z limitem prędkości do 1 Gb/s to koszt 110 zł miesięcznie, po 55 zł za usługę. Tutaj każda kolejna usługa na koncie firmowym to koszt tylko 30 zł miesięcznie.

W Orange natomiast jest aktualnie promocja na internet mobilny bez limitu oraz abonament komórkowy bez limitu, do tego drugi numer z limitem 50 GB transferu danych. Całość kosztuje 161 zł miesięcznie, więc wychodzi po 53,66 zł za usługę, z tym że jeden abonament komórkowy mamy tu limitowany.

