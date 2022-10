Taki stan rzeczy ma zmienić iOS 16.1. Apple bez przerwy stara się łatać problemy w oprogramowaniu, co udowodniła przedwczoraj, wypuszczając trzecią małą aktualizację o numerku 16.0.3. Co jednak przyniesie rewolucyjny pod pewnymi względami iOS 16.1, który ma zadebiutować w najbliższych tygodniach?

Procent baterii wreszcie na wszystkich modelach i zmiany w procesie ładowania

Po pierwsze, jak już informował Piotr Kurek, opisując nowości z bety iOS 16.1, zostanie całkowicie naprawiony problem z wyświetlaniem procent baterii na pasku stanu, bez konieczności rozwijania go. Pierwotnie, funkcja ta ograniczona była do kilku modeli telefonu i nie można było z niej korzystać na iPhonie 11, Xr, 12 mini i 13 mini. Teraz to się zmieni - i posiadacze wszystkich smartfonów objętych aktualizacją będą mogli cieszyć się tą funkcją.

Do tego, Apple ma wreszcie wprowadzić coś, co powinno być od samego początku - wraz z procentami naładowania telefonu, będzie zmniejszać się poziom zapełnienia ikony baterii. Dzięki temu całość będzie dużo bardziej czytelna, bowiem w tym momencie wyświetlając procent naładowania smartfona, bateria jest cała zapełniona, co na pierwszy rzut oka daje mylne wrażenie 100%.

Będąc już przy temacie baterii, warto wspomnieć o funkcji "Ładowania czystą energią". Na razie będzie to dostępne wyłącznie w USA, jednak cały zamysł jest naprawdę intrygujący - ma sprawiać, że iPhone będzie próbował zmniejszyć ślad węglowy, ładując baterię, gdy dostępna jest bardziej czysta energia. iPhone ma również analizować zwyczaje dotyczące ładowania i dzięki temu móc zaplanować ukończenie pełnego ładowania, gdy będzie to potrzebne.

iOS 16.1 wprowadzi również to, co było dostępne już wcześniej - podłączając telefon do ładowania lub budząc ekran w momencie, w którym nasz iPhone się ładuje, nad godziną zobaczymy informację o ładowaniu baterii oraz o tym, ile aktualnie ma procent.

Wsparcie dla Matter. Smart home na wyciągnięcie ręki

Drugą nowością jest wsparcie dla Matter oraz odpowiednia zakładka w ustawieniach, gdzie w przyszłości będzie można zarządzać podłączonymi urządzeniami. To standard łączności dla inteligentnego domu, który pozwala zintegrować ze sobą wiele inteligentnych akcesoriów opartych na różnych platformach. Jest on zgodny z urządzeniami ponad 200 firm. Od Amazon, Apple, poprzez Google, Connectivity Standards Alliance czy Samsung.

Będziemy mogli wyrzucić Portfel

Kolejna zmiana w iOS 16.1 to fakt, że będziemy mieli możliwość całkowitego usunięcia aplikację Wallet. Taka “nowość” ma być odpowiedzią na krytykę niektórych rządów, dotyczącą tego, że Apple narzuca jedyny sposób płatności.

Zmiany w zrzutach ekranu

Zmiany doczeka się również interfejs widoczny po wykonaniu zrzutu ekranu. Od teraz to w prawym górnym rogu będzie znajdowała się ikona umożliwiająca usunięcie, skopiowanie i usunięcie lub zapisanie screenshota. To menu znajdowało się wcześniej na dole iPhone'a - a przeniesienie go na górę ma wpłynąć na większą elegancję i estetykę.

Live Activities

Live Activities to funkcja, która zmieni powiadomienia na ekranie blokady oraz ma także rozwinąć możliwości Dynamic Island. Powiadomienia będą mogły dynamicznie wyświetlać informacje z aplikacji w czasie rzeczywistym bez konieczności bezpośredniego otwierania aplikacji, co ma być niezwykle istotne w przypadku takich aplikacji jak Uber czy wszelkich sportowych appek.

Łatwiejsze ustawianie tapety na ekranie domowym

Po zmianach dotyczących ekrany blokady, wielu użytkowników skarżyło się na brak czytelności w kwestii ustawienia tapety na ekranie domowym. iOS 16.1 ma przynieść kres wszelkim problemom w tej materii, zdecydowanie ułatwiając cały proces.

Łączność satelitarna wreszcie się pojawi

Kod aktualizacji zdradza, że Apple wreszcie szykuje się do zaimplementowania łączności satelitarnej w ramach aplikacji Znajdź oraz w wyjątkowych przypadkach w celu wezwania pomocy. Funkcja ma zadebiutować w iPhone’ach 14 w listopadzie tego roku.

Koniec z czekaniem na pobieranie dodatkowych treści do aplikacji z AppStore

Na pewno spotkaliście się kiedyś z sytuacją, w której po pobraniu jakiegoś programu z App Store musieliście poczekać ze względu na konieczność pobrania dodatkowej zawartości. W systemie iOS 16.1 pojawi się specjalna opcja w Ustawieniach, która automatycznie uruchomi nowe aplikacje w tle i pobierze całą dodatkową zawartość przed pierwszym uruchomieniem przez użytkownika.

Która nowość zrobiła na Was największe wrażenie? Czekacie na iOS 16.1 i iPadOS 16.1, które zadebiutują w tym samym czasie? Dajcie znać w komentarzach!