Czego potrzebuje iOS 15 w 2021 roku na tle Androida?

WWDC 2021 zbliża się wielkimi krokami i podobnie jak w zeszłym roku będzie to impreza online. Wydarzenie ponownie, jak w wielu poprzednich latach, skupione będzie wokół platform rozwijanych przez Apple i wśród nich jest oczywiście system iOS napędzający iPhone’a. Odnośnie tego, jak mogą wyglądać niektóre nowości i poprawki pojawiało się sporo plotek oraz pobożnych życzeń użytkowników

Nowe Centrum sterowania w iOS 15 podobne do tego z macOS

Serwis idownloadblog.com opierając się też na innych doniesieniach pisze, że iOS 15 przyniesie nam między innymi odświeżone Cetrum sterowania, które od kilku lat nie było modernizowane przez Apple. Co ciekawe, według tych nieoficjalnych zapowiedzi otrzymamy coś na wzór kopii Centrum sterowania z macOS Big Sur, gdzie pojawiło się w zeszłym roku. Czy będą to większe zmiany czy tylko lekki redesign pozwalający zbliżyć je do siebie wyglądem? To się okaże.

iPhone znajdzie zgubione przedmioty. Nie tylko te od Apple