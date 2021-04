Kiedy „Pro” znaczy tyle co nic – 7 rzeczy, które wkurzają mnie w iPadzie Pro

7. Obraz wyświetlany na zewnętrznym monitorze jest niewłaściwie skalowany

Po podłączeniu zewnetrznego monitora iPad nie skaluje właściwie całego interfejsu, zamiast tego zachowując proporcje ekranu iPada. Po części jest to zrozumiałe, bo obraz wyglada dokładnie tak samo na obu ekranach. Z drugiej strony zachodzi ogromne marnotrastwo przestrzeni roboczej, zwłaszcza w przypadku monitorów 21:9 czy 32:9. Niektórzy twierdzą, że produkty z Cupertino są przeznaczone dla zamożnej części społeczeństwa, a Wojciech Cejrowski opisał luksus, jako sytuację, gdzie coś się marnuje, np. przestrzeń; stąd ogrom miejsca w luksusowych limuzynach (w bardzo dużym skrócie). Choć i w tym przypadku zachodzi marnotrastwo miejsca, ciężko mówić tu o luksusie.

Kiedy „Pro” w nazwie to niewiele więcej niż prosty zabieg marketingowy

W ofercie Apple widnieją produkty z różnych kategorii i przedziałów cenowych, jednak w mojej opinii Cupertino nierzadko przedstawia produkty i usługi dla grup docelowych, w potrzeby których wpisują się one niekoniecznie dobrze. O przypadłościach systemu iPadOS już sobie powiedzieliśmy, spójrzmy zatem na kwestie sprzętowe, zaczynając od najbardziej przystępnego cenowo urządzenia – iPada 10,2”. Często wymieniany jako urządzenie w sam raz dla sektora edukacji, iPad wykazuje liczne niedogodności utrudniające faktyczne wykorzystanie go w szkołach i na uczelniach. Jednym z głównych powodów – przynajmniej wg mnie – jest ograniczanie liczby dostępnych złączy do minimum, co wymusza sięganie po dodatkowe przejściówki i akcesoria. Oczywiście ciężko wymagać od producenta stosowania USB-A, USB-B, VGA czy RJ45, jednak złącze HDMI to już nieco inna historia. Jednym z częstych zadań wyznaczanych uczniom i studentom jest przygotowanie prezentacji, którą należy następnie przedstawić na forum całej grupy. Przydaje się wtedy skorzystanie z projektora, który zazwyczaj wykorzystuje złącze HDMI lub VGA. Niestety Apple nie zapewnia tegoż złącza w standardzie, zatem konieczne jest skorzystanie z odpowiedniego adaptera.

Podobny schemat zachodzi w przypadku serii Pro, która teoretycznie powinna wpisywać się w wymagający workflow. I tutaj ponownie brak HDMI stanowi dość irytującą niedogodność – w końcu sytuacje, gdzie ekran iPada Pro jest niewystarczający do wydajnej i komfortowej pracy nie należą do rzadkości, a skorzystanie z zewnętrznego monitora byłoby wręcz wskazane, np. montaż wideo na ekranie 21:9 lub nawet 32:9, czy praca na dwóch oknach 16:9 nierzadko zapewnia wyższy poziom komfortu i wygody niż ograniczanie się do proporcji 10:7 (1.43:1; dotyczy iPada Pro 11”) czy 4:3 (1.33:1; dotyczy iPada Pro 12,9”). Oczywiście można skorzystać z przejściówki, ale #1 trzeba ją mieć, #2 trzeba o niej pamiętać, #3 może ona prowadzić do niepożądanych sytuacji, co pokazała niedawna afera z adapterami USB-C firmy Green Cell w roli głównej. HDMI w standardzie przydaje się również do konsumpcji mediów i gier, więc jest dość uniwersalnym i przydatnym rozwiązaniem. Jak widać, nie dla Apple.

W przypadku serii Pro można również oczekiwać wejścia na karty pamięci, by móc błyskawicznie rozpocząć edycję zdjęć zrobionych lustrzanką/bezlusterkowcem. Ponownie, Cupertino nie przewiduje takiego scenariusza.

Jak zatem widać iPady, choć powszechnie zbierają bardzo pochlebne recenzje, nie są wolne od wad. A tych zgromadziło się tak wiele, że wg mnie iPady Pro zupełnie nie zasługują na przynależność do kategorii urządzeń dla profesjonalistów, bowiem nijak nie wpisują się w zdecydowaną większość zastosowań i potrafią rzucać liczne kłody pod nogi nawet w przypadku – wydawałoby się – podstawowych czynności. A każda kolejna bolączka kroczek po kroczku podważa sensowność zakupu tak kosztownego urządzenia, które nadaje się głównie do konsumpcji treści.

