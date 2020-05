Wczesna wersja iOS 14 trafiła do społeczności jailbreakowej kilka miesięcy temu. Jak na taki scenariusz, to wiemy o niej zaskakująco mało

Zobacz też: Jailbreak dla każdego iPhone’a, także dla iOS 13.5, już dostępny

iOS 14: co wiemy na temat nowości zmierzających do systemu z wycieku? Niewiele

Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony jak dotychczas cicho było na temat iOS 14. Skoro faktycznie są ludzie którzy otrzymali dostęp do wczesnej wersji systemu, nawet jeżeli datowanej na grudzień 2019 roku, to wszystkie najważniejsze zmiany które zmierzają do iOS oraz iPadOS są już tam prawdopodobnie wprowadzone — chociażby we wczesnej wersji. Mówiło się o nich jednak dość mało (by nie powiedzieć, że wcale) — i nawet zbierając wszystkie przecieki do kupy nie ma tego specjalnie dużo. Jedną z nowości która ma trafić do iOS 14 ma być opcja szybkiego wypróbowania aplikacji bez konieczności jej instalacji. Poza tym Apple w 2020 ma niby zacząć odkrywać magię widżetów na nowo — i poza centrum notyfikacji, te miałyby również doczekać się możliwości trafiania na ekran główny aplikacji. Skoro jesteśmy już przy kosmetyce — to z nowym systemem miałyby pojawić się też nowe kolekcje z tapetami. Keychain zsynchronizowany z iCloud zaś doczekać miałby się opcji znanych z konkurencyjnych serwisów, takich jak ostrzeżenia na temat używanych w innych miejscach haseł, sugestie zmiany haseł czy nowa metoda zapisywania haseł z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Ponadto PencilKit miałby doczekać się wsparcia w kolejnym pakiecie aplikacji Apple — m.in. iMessage.