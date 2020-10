Druga sprawa to oczywiście widżety z aplikacji, których na co dzień używacie – jeśli Wasza aplikacja kalendarza czy e-maila oferuje widżet, to zapewne skorzystacie właśnie z niego. Poniżej polecane widżety to przede wszystkim uniwersalne rozwiązania, po które może sięgnąć każdy, by nieco urozmaicić lub lepiej zorganizować sobie ekran główny w iOS 14 za pomocą widżetów.

Spotify dodało widżet na iOS 14. Równie bezużyteczny co cała reszta

Clear Spaces

Nieprzypadkowo rozpoczynam zestawienie od widżetu o najprostszym zastosowaniu, ale właśnie dzięki niemu mamy szansę naprawić jedną z największych wad iOS-a. Automatyczne rozmieszczanie ikon od lewego górnego rogu nie sprawia problemów, jeśli ikon mamy wystarczająco dużo.

Gdy jest ich mniej, choćby nawet dlatego, że wynika to z naszego przekonania, to sięganie do ikon w górnej części ekranu nie bywa wygodne. Clear Spaces robi dokładnie to, czego potrzebujemy – zajmuje wskazaną przestrzeń całkowicie przezroczystym widżetem, więc nasza tapeta jest wciąż widoczna, a ikony aplikacji możemy zepchnąć w dolną część ekranu.

Clear Spaces w App Store (cena 8,99 zł)

Sticky Widgets

Aplikacji do notatek, list i przypomnień jest całe mnóstwo, ale posiadanie niektórych informacji na głównym ekranie może okazać się najbardziej skuteczne, jeśli nie chcemy o czymś zapomnieć. Sticky Widgets to nic innego, jak przeniesienie idei karteczek samoprzylepnych do widżetów w iOS 14. Widżety mogą mieć różne rozmiary, kolory tła i czcionkę.

Sticky Widgets w App Store

Widgetsmith

Widgetsmith to scyzoryk wśród widżetów. Aplikacja pozwala tworzyć i personalizować widżety dla iOS-a, które mogą zawierać i wyświetlać przeróżne informacje z innych programów. Konkretny widżet może nawet pokazywać pogodę o poranku, później stać się kalendarzem, a wieczorem podsumować naszą aktywność w ciągu dnia. Możliwości są spore i najlepiej samem sprawdzić większość z nich.

Widgetsmith w App Store

Google

Korzystając z iPhone’a zawsze brakowało mi wygodnego i szybkiego sposobu na zainicjowanie wyszukiwania w Google. W tej roli znakomicie spełnia się widżet Google na Androidzie, który zawsze umieszczam na ekranie głównym i dokładnie taką samą funkcję pełni również widżet dla iOS 14, który po pojedynczym tapnięciu od razu pozwala wpisać wyszukiwaną frazę. W przypadku większego widżetu do dyspozycji są też funkcja obiektywu, wyszukiwania głosowego i tryb incognito.

Google w App Store

Forecast & Radar by ClimaCell

Mimo, że systemowa aplikacja Pogoda jest dla mnie w zupełności wystarczająca, to widżety przez nią oferowane nie są tak atrakcyjne wizualnie i bogate w informacje, jak od innych aplikacji. Dlatego szukałem innych i Forecast & Radar by ClimaCell (ależ długa nazwa) spodobała mi się najbardziej. Oprócz aktualnych warunków dysponujemy godzinową prognozą, informacją o ew. deszczu, jakości powietrza oraz dane nt. pogody w innej lokalizacji (można wskazać miejsce pracy, zamieszkania itd.). Wizualnie wypada naprawdę fajnie i wspiera tryb jasny oraz ciemny iOS-a.

Forecast & Radar by ClimaCell w App Store