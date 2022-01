iPhone z iOS 15 czy jednak z iOS 14? Zaktualizowaliście już swoje telefony? Jeśli nie, to zapewne niedługo to zrobicie. Apple zmienia zdanie i jednak chce byście pobierali najnowsze oprogramowanie - jak zwykle dyktując to względami bezpieczeństwa.

iOS 15 i iPadOS 15 zaprezentowane na zeszłorocznej konferencji WWDC do użytkowników trafiły 20 września 2021 r. Systemy wprowadzają wiele zmian, choć o rewolucji mówić tu nie można - przynajmniej tej wizualnej. Od dnia premiery pojawiło się już kilka aktualizacji. Skupiają się one na optymalizacji, eliminowaniu błędów oraz wprowadzaniu funkcji, których nie udało się zaimplementować w pierwszych wersjach systemu. iOS/ iPadOS 15.2 udostępnione w połowie grudnia ubiegłego roku to m.in. funkcja Raport prywatności aplikacji i program Spadek cyfrowy. Aktualizacja zawiera inne funkcje i poprawki błędów dla iPhone’a i iPada. W tym tygodniu pojawiła się wersja 15.2.1 rozwiązująca inne problemy.

Koniec wsparcia dwóch systemów jednocześnie. Apple chce byście instalowali najnowsze wersje

Przed udostępnieniem iOS 15 wiele się mówiło na temat zmiany polityki Apple. Firma nie wymuszała instalowania kolejnej wersji systemu operacyjnego i oferowała możliwość pobierania wyłącznie łatek bezpieczeństwa dla iOS 14. Nie chcesz nowego iOS? Nic nie szkodzi i tak będziesz bezpieczny. Rozwiązanie idealne dla osób, którym nie podobają się wprowadzane zmiany wraz z nowym numerkiem. iOS 14 i 15 na pierwszy rzut oka nie różnią się znacznie, ale już po kilku dniach widać, że jest inaczej. To, że można pozostać na starszej wersji oprogramowania, otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa i nie czuć się zmuszonym do instalowania najnowszej wersji, dla wielu było świetną wiadomością.

Teraz okazuje się jednak, że Apple chyba wycofało się z tego pomysłu. Ostatnia aktualizacja bezpieczeństwa dla iOS 14 pojawiła się w październiku ubiegłego roku. iOS/iPadOS 14.8.1 rozwiązuje m.in. problem złośliwych aplikacji, które mogły zdobyć podwyższone uprawnienia. Łata dziurę związaną z przetworzeniem złośliwie spreparowanego obrazu pozwalającego na wykonanie dowolnego kodu. Jak podaje serwis 9to5mac, urządzenia z zainstalowanym iOS 14.8 lub wcześniejszą wersją systemu, nie mogą już pobrać aktualizacji 14.8.1. Jedynym rozwiązaniem, dla zachowania bezpieczeństwa, jest przejście na iOS 15.

Niskie przyjęcie iOS 15 i iPadOS 15. Apple zmienia taktykę?

Jest jednak inna, dość ważna, kwestia podnoszona przez zachodnie media. Wskazują one, że powody usunięcia funkcji pobierania poprawek bezpieczeństwa dla obecnie zainstalowanego systemu są inne. W tym tygodniu Apple zaktualizowało statystki przyjęcia iOS 15 na rynku. Okazuje się, że w porównaniu z ubiegłymi latami i wcześniejszymi wersjami systemu operacyjnego, nie są one zadawalające. Obecnie, iOS 15 zainstalowany jest na "zaledwie" 72% wszystkich urządzeń wprowadzonych na rynek w ostatnich czterech latach. Dla iOS 14, w podobnym okresie, było to już 81%. (dane z grudnia 2020 r.)

Różnica spora, jednak bardziej widoczna jest w przypadku iPadów. iPadOS 15 zainstalowany obecnie jest na 57% tabletów wprowadzonych do sprzedaży w ostatnich czterech latach. Przyjęcie iPadOS 14 w podobnym okresie było na poziomie 75% (dane z grudnia 2020 r.). Ma to z pewnością związek z niektórymi, krytycznie przyjętymi zmianami, które nie spodobały się części użytkowników. Oddzielenie iPadOS od iOS to dobry krok, jednak Apple musi się jeszcze sporo napracować, by w pełni wykorzystać potencjał iPadów - w szczególności tych Pro.

Niewykluczone, że w przyszłości Apple ponownie pozwoli instalować jedynie poprawki bezpieczeństwa - przy okazji premiery iOS 16 i kolejnych, dużych wersji. Nie da się bowiem ukryć, że pierwsze, publiczne wersje systemów Apple nie należą do najstabilniejszych. Pełno w nich błędów i niedociągnięć, które rozwiązywane są dopiero w późniejszych aktualizacjach.

Smartfony, które nie mogą być zaktualizowane do najnowszej wersji systemu (obecnie to iOS 15) wciąż otrzymywać będą krytyczne poprawki bezpieczeństwa. iOS 12.5.5 udostępniony został we wrześniu 2021 r. Aktualizacja dostępna jest dla iPhone'a 5s, iPhone'a 6, iPhone'a 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch (6. generacji).