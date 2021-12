Aktualizacja do iOS 15.2 już dostępna i wprowadza trzy istotne nowości w systemie

Pierwsza z nowości to zapowiadany raport prywatności, dzięki któremu użytkownicy systemu iOS będą mogli sprawdzić w ustawieniach zainstalowanych aplikacji jak często uzyskiwały one dostęp do naszej aktywności w internecie, lokalizacji, zdjęć, mikrofonu czy kontaktów.

Kolejna z nowych funkcji również była już wcześniej zapowiadana, mowa o Spadku cyfrowym, dzięki której będziemy mogli zdefiniować w ustawieniach Apple ID osoby, które uzyskają dostęp do zgromadzonych przez nas danych na naszych urządzeniach po naszej śmierci.

Z kolei ostatnia z ważnych aktualizacji skierowana jest już tylko do użytkowników iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max, którzy z utęsknieniem wyczekiwali funkcji nagrywania wideo w trybie macro oraz włączania aparatu szerokokątnego podczas robienia zdjęć.

Z pozostałych nowości można wymienić jeszcze zmiany w aplikacji Apple TV, dzięki której możliwe będzie przeglądanie, kupowanie oraz wypożyczanie filmów w jednym oknie oraz w aplikacji CarPlay, w której wprowadzono dużo więcej szczegółów w wyświetlanych mapach - dostępne tylko w wybranych miastach.

Co więcej? Osoby korzystające z planu iCloud+ uzyskają bezpośrednio w aplikacji pocztowej Mail dostęp do funkcji ukrywania adresu email przy rejestracji w różnych serwisach, w aplikacji Znajdź będzie można teraz zlokalizować iPhone w trybie oszczędzania energii przez maksymalnie 5 godzin, a w aplikacjach Przypomnienia i Notatki dojdzie opcja usuwania tagów i zmieniania ich nazw.

Nową wersję systemu iOS 15.2 możecie pobrać i zaktualizować w menu: Ustawienia - Ogólne - Uaktualnienia. Jeśli korzystacie akurat z internetu mobilnego istotną informacją powinna być wielkość pliku tej aktualizacji, która wynosi prawie 1GB.