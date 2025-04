Internet na kartę bez limitu? Podpowiadamy, jak skorzystać

Osoby mieszkające w lokalizacjach bez dostępu do internetu stacjonarnego, w zasadzie skazane są na internet mobilny. W przypadku, gdy nie widać perspektyw na podłączenie do światłowodów, decydują się na wykupienie abonamentu.

Co, jednak jeśli przewidujemy w najbliższym czasie takowej inwestycji w swojej lokalizacji? Ewentualnie nie pracujemy z domu, a dostęp do nielimitowanego internetu potrzebny nam jest tylko czasami? Warto zastanowić się nad ofertą na kartę, z opcją na dostęp do internetu bez limitu danych i prędkości.

Tak naprawdę będzie to jedna oferta na kartę i dwie subskrypcje, które w zasadzie nie różnią się od ofert na kartę — brak umowy, brak zobowiązań, a jedynie różnią je od siebie kwestie regulowania płatności. Zaczniemy od oferty prawdziwie tymczasowej, przejdziemy przez pakiet okazjonalny, a skończymy na ofercie, która może posłużyć na dłużej.

Internet na kartę bez limitu w Red Bull Mobile

Internet bez limitu danych i prędkości w Red Bull Mobile dostajemy na 3 pełne miesiące. Jeśli chodzi o koszt, najlepiej przenieść numer do tej oferty, wówczas jej koszt to tylko 15 zł miesięcznie. W przypadku, gdy nie chcemy przenosić swojego głównego numeru, możemy kupić nowy starter, zarejestrować, aktywować w innej sieci i dopiero przenieść. Sam nielimitowany internet możemy udostępnić innym urządzeniom w domu w postaci hotspotu na jakimś smartfonie z szuflady.

Operator zastrzega w regulaminie, że nie zadziała w routerach i modemach:

Karta SIM systemu Red Bull MOBILE działa w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach, które nie są modemami ani routerami. W tych dwóch ostatnich nie działa. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Celem tego ograniczenia jest zapobieganie przeciążeniu Sieci.

Internet na kartę bez limitu w Plush

Jeśli potrzebujemy internet bez limitu danych i prędkości okazjonalnie, możemy przenieść numer do oferty Plush na kartę i wykupić pakiet za 30 zł miesięcznie. W pierwszym miesiącu koszt tego pakietu to 15 zł, a przedłużenie na kolejny kosztuje 1 zł, dopiero od trzeciego miesiąca wchodzi stała opłata 30 zł.

Co z internetem bez limitu? Możemy go aktywować sobie wielokrotnie w danym okresie rozliczeniowym w razie takiej potrzeby, a jego koszt to tylko 1 zł na cały dzień.

Internet na kartę bez limitu w Orange Flex

W Orange Flex mamy do wyboru trzy opcje na internet bez limitu danych i prędkości. W żadnej nie ma ograniczeń co do korzystania z nich zarówno na smartfonie, jak i w routerze mobilnym WiFi na dodatkowej karcie SIM z tym samym numerem.

za 35 zł miesięcznie, internet bez limitu możemy włączyć na 7 dni za 15 zł lub na 30 dni za 45 zł.

za 50 zł miesięcznie, internet bez limitu możemy włączyć na 7 dni za 15 zł lub na 30 dni za 30 zł,

za 80 zł miesięcznie, internet bez limitu danych i prędkości jest w cenie.

Jeszcze co do ostatniej i najdroższej opcji,- znane są przypadki, iż niektórzy klienci decydują się nawet ją współdzielić z rodziną czy z sąsiadem (więcej o tym tutaj).

