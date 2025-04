T-Mobile znowu odpala petardę. Nie przegapcie tej oferty

Zacznijmy dla porównania od ofert dostępnych wprost ze strony głównej T-Mobile. Jest na niej aktualnie dostępna świetna oferta na światłowody, ale łączona z abonamentem komórkowym. Później pokażę Wam, jak równie dobrą można zamówić na same światłowody,- to będzie dobra okazja na tani internet do domu dla osób, które mają już ofertę komórkową i nie chcą jej zmieniać.

Światłowody T-Mobile z abonamentem komórkowym za około 30 zł/msc.

30 zł miesięcznie za światłowody i 30 zł za abonament komórkowy, i to bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości to prawdziwa perełka. Oczywiście to opcja tylko na pierwsze 2 lata umowy, później będzie trudno wynegocjować takie warunki przy przedłużeniu umowy, ale kto się teraz martwi co będzie za 2 lata?

Tak więc wykupujące teraz światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem prędkości do 30 Mb/s, średnio przez całą umowę zapłacicie 62,50 zł miesięcznie za obie usługi, czyli 31,25 zł miesięcznie za usługę.

Światłowody T-Mobile dla nowych klientów

Teraz sprawdźmy ofertę na same światłowody w T-Mobile dla nowych klientów. Zostańmy przy tym na prędkości do 300 Mb/s, za którą trzeba teraz zapłacić 65 zł miesięcznie. To więcej, niż w ofercie łączonej na te same światłowody i abonament komórkowy.

Światłowody T-Mobile dla obecnych klientów

Nieco mniej zapłacimy, jeśli już korzystamy z jakiejś oferty w T-Mobile, na przykład mamy obowiązującą umowę na abonament komórkowy.

Wówczas za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s, zapłacimy 45 zł miesięcznie.

Specjalna oferta na światłowody w T-Mobile

Spójrzmy teraz na specjalną ofertę na światłowody dla nowych klientów, którą znajdziecie pod tym linkiem. Podobnie jak w poprzednich ofertach, router WiFi macie w cenie, ale za pierwszy rok światłowodów z limitem 300 Mb/s zapłacicie 20 zł miesięcznie, a za drugi rok 45 zł miesięcznie, czyli tyle ile płacą obecni klienci T-Mobile przez całą umowę.

Uśredniając ten koszt na całą umowę, miesięczny abonament zamknie się Wam w kwocie 32,50 zł miesięcznie.

Inne oferty na światłowód

nju mobile

Ciężko znaleźć tańszą ofertę teraz, nawet ta uchodząca za najtańszą na rynku, czyli w nju mobile kosztuje 49 zł miesięcznie za prędkość do 300 Mb/s, a za 200 Mb/s zapłacicie 39 zł miesięcznie.

Netia

W Netii nawet prędkość do 150 Mb/s średnio będzie kosztować 38,33 zł miesięcznie.

Z kolej prędkość do 300 Mb/s to koszt 48,13 zł miesięcznie.

Play

Play nas wyręczył i już sam wylicza na stronie uśredniony koszt, uwzględniający różne poziomy cen w trakcie umowy.

Okazuje się tutaj, iż bardziej opłaca się wykupić teraz światłowody z limitem prędkości 600 Mb/s, bo są tańsze niż 300 Mb/s. Uśredniony koszt wyniesie Was tutaj 56,25 zł miesięcznie.

Vectra

Podobne ceny są teraz w Vectra, ale tylko jeszcze dzisiaj można je wykupić, a podane ceny obowiązują tylko przez pierwsze 12 miesięcy.

I tak, za prędkość do 300 Mb/s zapłacicie tutaj 49,99 zł, a za 600 Mb/s - 59,99 zł miesięcznie. Do cen tych jednak trzeba doliczyć po 4,99 zł miesięcznie za dzierżawę modemu.

Orange

W Orange z kolei obowiązuje aktualnie promocja przy pakiecie z limitem 300 Mb/s, w ramach której abonament przez pierwszy miesiąc kosztuje 0 zł, a później 65,01 zł.

Średnio będzie to więc 62,29 zł miesięcznie — podobnie jak w Vectra trzeba tu też doliczyć koszt dzierżawy modemu - 4,99 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.