Śmiesznie tani światłowód w T-Mobile. Mega okazja na internet do domu

Oferty łączone u naszych operatorów, to teraz najlepsza opcja na zakup dwóch usług, których każdy z nas potrzebuje - oferty do telefonu i na szybki internet w domu. Z osobna te usługi kosztują dużo więcej.

Tanie światłowody i abonament komórkowy w T-Mobile

Spójrzmy najpierw na standardowe ceny abonamentu komórkowego w T-Mobile i światłowodów.

Abonament z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s kosztuje normalnie 70 zł miesięcznie. Z kolei światłowody z limitem 300 Mb/s to koszt 65 zł miesięcznie. Mowa tu o nowych klientach T-Mobile.

Jakie są ceny w ofercie łączonej, jeśli zdecydujecie się teraz na przejście do T-Mobile i wykupienie obu tych ofert?

Naprawdę mega okazja, bo światłowody są tu za 0 zł przez pierwszy rok umowy, a później już do końca zobowiązania, zaledwie 25 zł miesięcznie, czyli 40 zł mniej niż standardowa cena. Natomiast abonament komórkowy kosztuje 50 zł miesięcznie w tym zestawie, a więc 20 zł taniej niż w regularnej ofercie.

Tak więc w pierwszy roku za taki zestaw zapłacicie tylko 50 zł miesięcznie, po 25 zł za usługę, a w drugim roku 75 zł miesięcznie, czyli 37,50 zł za usługę. Warto tu zauważyć, że te 75 zł to w zasadzie jedynie 5 zł więcej niż za sam abonament komórkowy kupowany z osobna.

Nawet jeśli nosicie się z zamiarem zamówienia tylko abonamentu komórkowego w T-Mobile, bierzcie razem ze światłowodami, wyjdzie Was taniej - średnio przez całą umową za zestaw abonament komórkowy + światłowody zapłacicie 62,50 zł miesięcznie, czyli 31,25 zł miesięcznie za usługę.

Oferty łączone u innych operatorów

Abonament komórkowy ze światłowodami w Orange

W Orange Love pakiet Mini, zawierający światłowody z limitem 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 300 GB w miesiącu, kosztuje 99,99 zł miesięcznie (wliczona dzierżawa modemu).

Pierwsze dwa miesiące mamy tu za darmo, więc średnio będzie to koszt 91,66 zł miesięcznie, czyli 45,83 zł za usługę.

Abonament komórkowy ze światłowodami w Play

Play akurat nie ma dedykowanej oferty łączonej na światłowody z abonamentem komórkowym, aczkolwiek można samemu skompletować takie zestaw. Dla przykładu weźmy najtańszy (sensowny) abonament komórkowy z limitem transferu danych na poziomie 50 GB w miesiącu, który będzie nas kosztował 60 zł miesięcznie.

Później, już jako klienci Play, dobieramy tańsze o 20 zł światłowody z limitem 300 Mb/s, których koszt wyniesie nas ostatecznie 45 zł miesięcznie. Łącznie zatem z abonamentem komórkowym będzie to 105 zł miesięcznie, czyli 52,50 zł za usługę.

Nie bez powodu, dołączyłem tu wyższą prędkość światłowodów, bo na pierwszy rzut oka wygląda korzystniej. Do końca roku po 10 zł miesięcznie, co daje 80 zł i 16 miesięcy po 50 zł, co daje 800 zł, razem 880 zł, czyli średnio 36,66 zł. Doliczając koszt abonamentu komórkowego daje nam to 96,66 zł, czyli 48,33 zł za usługę.

Abonament komórkowy ze światłowodami w Plusie

W Plusie z kolei, mamy promocję abonamentu komórkowego z limitem 50 GB za 59 zł miesięcznie przez całą umowę - 24 miesiące, a do tego światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s za 0 zł miesięcznie na całą umowę - 12 miesięcy.

I teraz tak, przez pierwszy rok płacimy za obie usługi 59 zł miesięcznie. Natomiast w drugim roku to już zależy.

Jeśli podpisujemy kolejną umowę na światłowody to dochodzi nam koszt 49 zł miesięcznie za same światłowody, razem z abonamentem komórkowym będzie to więc 108 zł miesięcznie, a uśredniając te dwa lata - 83,50 zł, czyli 41,75 zł za usługę.

Jeśli przejdziemy na umowę na czas nieokreślony na same światłowody, będzie to koszt 59 zł miesięcznie, wówczas drugi rok będzie nas kosztował za cały zestaw 118 zł, a uśredniając te dwa lata - 88,50 zł, czyli 44,25 zł za usługę.

Zaznaczę na koniec, że te wyliczenia dotyczą najtańszej wersji światłowodów, najczęściej w sieci własnej danego operatora (prócz T-Mobile - nie mają własnej). Te same usługi świadczone na sieci innego dostawcy mogą kosztować więcej, dla przykładu w Orange +4,99 zł miesięcznie.

