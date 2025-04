Co by było sprawiedliwie, kryteria doboru takich ofert będą zbieżne z przytoczonymi abonamentami w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Tak więc będą to oferty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie minimum 50 GB w miesiącu, w cenie nie większej niż 30 zł miesięcznie, czyli 1 zł dziennie.

Subskrypcja lub oferta na kartę w a2mobile (zasięg Plus)

Zaczynamy alfabetycznie od a2mobile. Można tu aktywować zarówno ofertę na kartę, jak i subskrypcję, za obie zapłacicie 29,90 zł miesięcznie.

Limit transferu? 50 GB w miesiącu. Zaznaczę tu jednak, że oferta ta działa tylko w kraju, nie skorzystacie z niej w roamingu w UE wg RLAH.

Subskrypcja w Mobile Vikings (zasięg Play)

Za 30 zł miesięcznie, dostępna jest subskrypcja w Mobile Vikings z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem aż 80 GB transferu danych.

Działa to w kraju, jak i w roamingu UE. Jeśli chodzi o transfer danych w UE, limit wynosi 8,47 GB.

Abonament lub subskrypcja w nju mobile (zasięg Orange)

W ofercie komórkowej nju mobile, do wyboru macie dwie opcje:

abonament komórkowy z umową na czas nieokreślony,

subskrypcję bez umowy.

Obie zawierają pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 60 GB w miesiącu (8,18 GB w roamingu UE), za 29 zł miesięcznie. To na start, po pół roku limit rośnie do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach stażu do 180 GB.

Abonament w Otvarta (zasięg Plus)

W abonamencie komórkowym (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) w Otvarta za 24,99 zł, dostępny jest limit 50 GB transferu danych w miesiącu.

Jeśli chodzi o roaming w UE, dostajemy tu pakiet:

1000 minut na rozmowy wymienne na SMS w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym,

internet w Unii Europejskiej - 3 GB miesięcznie.

Abonament w Plush (zasięg Plus)

W przypadku abonamentu Plusha (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) pozwólcie, że się nieco wyłamię z limitem transferu. Nie sposób jej bowiem pominąć, skoro za 25 zł miesięcznie mamy tu wprawdzie na start 40 GB (7 GB w roamingu UE), ale po pół roku jest to już 80 GB, po roku 160 GB, a po dwóch latach stażu aż 200 GB.

Subskrypcja w Red Bull Mobile (zasięg T-Mobile)

Subskrypcja w Red Bull Mobile to ciekawa oferta dla osób, które chcą sprawdzić, czy potrzebują w telefonie nielimitowanego (w dane i prędkość) transferu.

Dostępny on jest dla wszystkich nowych klientów czy przenoszących numer przez 90 dni od aktywacji oferty, a od 4. miesiąca wchodzi limit 60 GB (9,88 GB w roamingu UE) Cena? Pierwszy miesiąc za 15 zł dla nowych numerów i przez pół roku dla przenoszących numer. Później miesięczna subskrypcja kosztuje 30 zł miesięcznie.

Abonament w Virgin Mobile (zasięg Play)

Został nam jeszcze Virgin Mobile z abonamentem komórkowym (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 30 zł miesięcznie i z limitem 60 GB transferu danych (8,46 GB w roamingu UE).

Tak więc jest w czym wybierać w tej cenie, i to w zasięgu każdego z operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile. Do każdej z tych ofert można przenieść swój numer w zasadzie z dnia na dzień i co więcej, jak się Wam nie spodoba, przenieść go ponownie do innego operatora (maksymalnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia).