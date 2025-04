Google Pixel 9a już w Play i T-Mobile - sprawdź, z jakimi prezentami

Poprzednia generacja smartfonów Pixel dostępna była w sprzedaży tylko w Play, jeśli chodzi o operatorów. Z kolei Google Pixel 9 trafił do tego operatora na wyłączność tylko na pierwsze pół roku od premiery.

Teraz wraz z udostępnieniem najnowszej wersji Pixel 9a, wszystkie modele 9. generacji pojawiły się również w ofercie T-Mobile.

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów technologii – smartfony Google Pixel od 14 kwietnia oficjalnie trafiają do oferty T-Mobile oraz T-Mobile dla firm. Co ważne, ta data zbiega się z premierą nowego modelu Google Pixel 9a, który od razu będzie dostępny także w naszej sieci. Po raz pierwszy urządzenia Pixel będzie można kupić w T-Mobile – zarówno w abonamencie, jak i bez umowy.