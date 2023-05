Telewizja Nowej Generacji w Play - to naprawdę może się udać

Zacznijmy jednak od oszacowania obecnych kosztów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Nowa oferta Play to przede wszystkim konkurencja do oferty Orange, Play po przejęciu UPC ma porównywalne zasięgi, więc zerknijmy na ofertę pomarańczowego operatora.

Osobiście korzystam już z przedłużeniowej oferty Orange, więc to najbardziej optymalne cenowo wyliczenia u tego operatora. Za światłowody do 300 Mb/s płacę 49 zł miesięcznie, do tego abonament komórkowy za 30 zł, a telewizję Orange dorzucił za 10 zł - to akurat miesięczny koszt TVN24 GO, więc skorzystałem - razem 89 zł miesięcznie. W domu jest jeszcze jedna karta SIM od Orange w ofercie na kartę, ale kosztuje mnie tylko 5 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi roczny koszt Amazon Prime Video za 49 zł i Apple One na dwie osoby za 44,99 zł miesięcznie (na osobę to niemal tyle samo, co miesięczny koszt Apple Music). Łącznie więc miesięczny koszt za te wszystkie usługi wynosi 143,07 zł miesięcznie - 71,53 zł na osobę. To koszt stały, a do tego co jakiś czas dokupujemy na miesiąc Netflix czy HBO GO, by obejrzeć na przykład The Last of Us i wyłączyć subskrypcję. Niemniej myślę, że 150 zł średnio miesięcznie wydajemy na te usługi.

Są jednak osoby, które są większymi kinomaniakami i co miesiąc zmieniają serwis streamingowy, wiec ich koszt miesięczny może być wyższy, sięgający nawet 200 zł miesięcznie. Dla takich osób Play wymyślił nową ofertę konwergentną - światłowody + telewizja z serwisami streamingowymi + abonament komórkowy.

Nowa oferta łączona w Play

Spójrzmy tu tylko na najtańszy pakiet w ofercie łączonej, czyli światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s, Telewizja Nowej Generacji 25 (lub 40) z 75 kanałami telewizji kablowej i dostępem do serwisów streamingowych - na cały okres umowy do Viaplay w pakiecie Filmy i Seriale (na stronie kosztuje 15 zł miesięcznie) lub w pakiecie Medium (20 zł drożej, na stronie kosztuje 40 zł miesięcznie) oraz do Netflix, HBO GO, Polsat Sport Premium i Canal+ Online, które można dowolnie zmieniać raz w miesiącu, korzystając z przyznanych punktów.



Całość kosztuje 135 zł miesięcznie (155 zł miesięcznie, jak wybierzemy pakiet Viaplay Medium), do tego dochodzi 25 punktów miesięcznie (40 punktów, jak wybierzemy pakiet Viaplay Medium), a w bonusie dostajemy 100 punktów miesięcznie przez pierwsze pół roku.



Tak więc przez pół roku możemy, co miesiąc przez pół roku aktywować sobie Netflix, HBO Max i Canal+ Online lub zamiast Canal+ Polsat Sport Premium i Eleven Sports - i przez ten okres gruntownie zapoznać się z ich zawartością. Z kolei po pół roku, co miesiąc dostaniemy 25 punktów w cenie (lub 40 punktów), które można zamienić na jeden z tych serwisów i w kolejnym miesiącu wymienić go na inny.

To wszystko za 135 zł miesięcznie (lub 155 zł miesięcznie), brakuje tu oczywiście drugiego numeru z przykładu, który opisałem na początku. Jednak w moim przypadku byłaby to oferta na kartę za 5 zł miesięcznie, ale jak ktoś chce abonament, to drugi numer w tym samym pakiecie kosztuje 30 zł, razem 165 zł miesięcznie - nadal ciekawa opcja, podobna cenowo do mojego przykładu, a co miesiąc można żonglować dostępem do kilku serwisów streamingowych.

Inne oferty łączone na rynku

Był już Orange i Play, pozostaje jeszcze Plus i T-Mobile. W Plusie skorzystają fani Disney+, bo przy umowie rocznej dostępny jest zupełnie za darmo, tak więc za światłowody (300 Mb/s na infrastrukturze Netia), abonament komórkowy (50 GB) i Disney+ zapłacicie 78 zł miesięcznie w ofercie łączonej - no ale tu trzeba doliczyć drugi numer, telewizję i dostęp - choćby okresowy, do innych serwisów streamingowych.



Natomiast w T-Mobile mamy podobną usługę, co teraz w Play - Rozrywka bez ogarniczeń. Łącznie - za światłowody (900 Mb/s - nie da się wybrać niższej prędkości), telewizję w pełnej wersji na rok, abonament komórkowy (pełen no limit) i do wyboru (raz w miesiącu można zmieniać): HBO Max, Tidal, Legimi, Da Vinci Kids, Eleven Sports oraz Viaplay, zapłacicie za taki zestaw 150 zł miesięcznie przez pół roku. Od 7 miesiąca trzeba doliczyć 30 zł za Rozrywkę bez ograniczeń, a więc 180 zł. No i brakuje tu jeszcze drugiego numeru, jeśli nie mieszkamy sami i innych serwisów z filmami i serialami, choćby najpopularniejszego Netfliksa. Przewagą nad Play jest tu szybszy internet, pakiet Viaplay Total i 9 miesięcy za darmo dla przenoszących numer.

Tak więc nowa oferta Play to strzał w dziewiątkę, byłby w dziesiątkę jakby te punkty nie przepadały po miesiącu i się kumulowały z następną przyznawaną paczką, niemniej myślę, że i tak sporo im klientów od konkurencji przybędzie dzięki niej.