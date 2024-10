Ponad 30% podwyżki w Orange na kartę

Aktualnie, jeśli chodzi o oferty na kartę "wielkiej czwórki" - Orange, Play, Plus i T-Mobile, cennik usług przedstawia się następująco:

Oferta Orange Free na kartę Oferta Formuła Play na kartę Oferta Plus Elastyczna na kartę Oferta GO! T-Mobile Minuta połączenia głosowego 0,59 zł 0,79 zł 0,49 zł 0,79 zł SMS 0,39 zł 0,79 zł 0,29 zł 0,79 zł MMS 0,59 zł 0,79 zł 0,49 zł 0,79 zł Transmisja danych ~0,31 zł / MB ~1,23 zł / MB ~1,23 zł / MB 0,79 zł / MB Ekstra GB po doładowaniu TAK NIE TAK TAK

Źródło tabelki: Orange

Od 7 listopada w ofertach na kartę Orange, cennik w/w usług zostanie zrównany z tymi dostępnymi w Play i T-Mobile, tak więc tylko w Plusie pozostanie na relatywnie niskim poziomie.

Nowy cennik będzie obowiązywał w taryfach Free, Zawsze bez limitu, IoT i usłudze Extra Numer i będzie zrównany co do kwoty dla każdej z usług. Tak więc minuta rozmowy (głosowa i wideo), wiadomość SMS, wiadomość MMS, transfer danych za każde 1 MB - będzie kosztował od 7 listopada 79 groszy.

Zmiana cen krajowych połączeń (głosowych i wideo), SMS i MMS skutkuje również zmianą cennika usług w roamingu dla ofert na kartę, w zakresie Strefy 1 (Unia Europejska), z uwagi na zasadę „roaming jak w domu” i rozliczanie połączeń po cenie krajowej połączenia.

Wzrośnie też cena za wiadomość SMS wychodzącą do sieci zagranicznych w krajach EOG i UE oraz w krajach poza EOG i UE, również do poziomu 79 groszy.

Co ciekawe, to wyjątkowy cennik usług w ofertach Orange. Dla przykładu w Orange abonament (niektórzy klienci korzystają jeszcze ze starych taryf bez nielimitowanych usług), wygląda tak:

W submarce nju mobile na kartę to nawet 19 groszy za minutę rozmowę, 9 groszy za wiadomość SMS, 19 groszy za wiadomość MMS i 19 groszy za 1 MB.

Tak więc ciężko utożsamiać tak wysoki koszt w nowym cenniku Orange na kartę ze wzrostem kosztu świadczenia tych usług. To już bardziej "zachęta" dla klientów do przejścia do cyklicznych i nielimitowanych pakietów. Według nowych stawek, już 30 minut rozmów w miesiącu i parę wiadomości SMS czy MMS sprawi, że bardziej będzie się opłacało wykupić najtańszy, miesięczny i nielimitowany pakiet za 31 zł.

Źródło: Orange.

