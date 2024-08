Szukasz taniego światłowodu bez długoterminowej umowy? Play ma ciekawą propozycję

Niebawem startuje rok szkolny, a nieco później do ławek wrócą studenci. Play z tej okazji przygotował specjalną ofertę dla osób, które przeprowadzają się do nowego mieszkania i nie chcą wiązać się długoterminową umową. To internet światłowodowy w niskiej cenie, z dodatkowym pakietem usług stricte rozrywkowych.

Play puszcza oko do studentów – nie muszą podpisywać umowy na lata

Konrad pisał dziś o współpracy między Play a SkyShowtime, która zaowocowała w postaci dostęp do dziesiątek filmów i seriali – klienci Play będą mogli subskrybować plan Standard Plus (bez reklam) w serwisie SkyShowtime. Dodatkowo, Play udostępni swoim klientom dwa kanały linearne - SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2. To jednak nie koniec niespodzianek, bo Play dorzuca teraz światłowód na krótki okres 9 miesięcy, w cenie od 35 zł (po rabatach).

Źródło: Play

Oferta skierowana jest do obecnych klientów, a w szczególności powracających do nauki studentów. Ci, którzy zdecydują się podpisać umowę na 24 miesiące, mogą skorzystać z promocji, dzięki której – poza szybkim łączem – w cenie abonamentu zyskają także dostęp do programu Amazon Prime oraz treści Onetu Premium – jak czytamy w oświadczeniu prasowym.

Dostęp do Amazon Prime to usługi Prime Video, Prime Gaming i Twitch Prime, ale co kryje się pod Onetem Premium? To pakiet treści z Forbes Polska, Przeglądu Sportowego, Auto Świata, Faktu czy Politico, przygotowywanych wyłącznie dla subskrybentów. Oferta obejmuje dodatkowo Podcasty w aplikacji Onet Audio oraz archiwalne wydania cyfrowe magazynów i gazet – także w trybie offline. Wybierając światłowód w wariancie 600 Mb/s, 1Gb/s lub 5Gb/s klienci otrzymają dwa miesiące abonamentu bez opłat.