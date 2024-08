Vectra z nową ofertą na światłowody i krótką umową

Vectra ogłosiła dziś nową ofertę abonamentową na światłowody, w której to w miejsce umowy na 2 lata, można skorzystać z okresu zobowiązania na 10 miesięcy. Jak łatwo się domyślić, to już przygotowania pod nowy rok szkolny i akademicki.

Dla porównania zerknijmy najpierw na pakiety i ceny w ofercie bez zobowiązania:

Najtańszy pakiet kosztuje tu 69,98 zł (opłata za router jest wymagana) i skorzystamy tu z internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 450 Mb/s. Za prędkość do 600 Mb/s zapłacimy 79,98 zł, z kolei prędkość do 900 Mb/s to koszt 84,99 zł. Jest jeszcze limit 1,2 Gb/s, ale różnica w cenie jest dużo większa niż pomiędzy 600 Mb/s a 900 Mb/s.

Internet stacjonarny na 10 miesięcy w Vectra

W nowej ofercie z zobowiązaniem na 10 miesięcy mamy tylko trzy pakiety, w tym najtańszy jest z limitem prędkości do 300 Mb/s (w umowie na 2 lata i bez zobowiązania jest to 450 Mb/s), ale wszystkie pakiety są z niższymi cenami niż na dłuższy okres zobowiązania lub bez zobowiązania.

Za 300 Mb/s zapłacimy 54,98 zł (już z wliczoną dzierżawą modemu), za 600 Mb/s - 64,98 zł, a za 900 Mb/s - 74,98 zł miesięcznie.

Do pakietu z limitem 600 Mb/s można dokupić dostęp do serwisów streamingowych MAX lub Netflix za łączną cenę 84,99 zł miesięcznie.

Możemy to porównać do równie niedrogich światłowodów u operatora Netia, gdzie prędkość do 600 Mb/s kosztuje też 65 zł miesięcznie, a z dostępem do Disney+ lub MAX - 90 zł miesięcznie. Ewentualnie z dostępem do obu serwisów - 115 zł miesięcznie.

Różnica w Netia jest jeszcze taka, że umowę podpisujemy na 9 miesięczny z pierwszym miesiącem za 0 zł, a więc płacimy łącznie przez 8 miesięcy oraz fakt, że opcja dokupienia Disney+ lub/i MAX dostępna jest również w najtańszym pakiecie światłowodów do 300 Mb/s.

Powyższe oferty na krótki okres zobowiązania, znajdziecie pod tymi linkami na stronach: Vectra i Netia.

Źródło: Vectra/Netia.

Stock Image from Depositphotos.