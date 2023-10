Najlepsze oferty na internet mobilny bez umowy

Podobnie jak wczoraj, zestawienie to podzielimy na cztery części, dla zasięgu każdego z operatorów infrastrukturalnych - Orange, Play, Plus i T-Mobile. Wiadomo, że są ważniejsze czynniki determinujące wynajem danego lokum w określonej lokalizacji niż zasięg, warto więc mieć do wyboru oferty dla każdego z tych operatorów. Wybiorę spośród nich po jednej najlepszej według mnie opcji, wg zadanych kryteriów.

Będą to oferty bez umowy, ewentualnie z miesięcznym okresem zobowiązania, więc na sprzęt w postaci mobilnego routera WiFi w zestawie nie ma co liczyć, trzeba skorzystać z już posiadanego lub kupić w sklepie nowy. Można też w to miejsce wykorzystać jakiegoś starego smartfona i ustawić hotspota na stacji czy w innym wynajmowanym lokum.

Minimalny limit transferu danych w wybranych ofertach ustawiamy na 200 GB.

Najlepsza oferta na internet mobilny dla studenta w zasięgu sieci Orange

W zasięgu sieci Orange, ponownie jak wczoraj zastanawiałem się nad ofertą nju mobile, ale ze względów praktycznych, najlepszą opcją będzie jednak Orange Flex. Przede wszystkim to oferty dla studentów, więc potrzebują określonych limitów transferu na już, a nie po pół czy po roku stażu.

W Orange Flex za 80 zł miesięcznie mamy od razu dostępny nielimitowany transfer danych - bez limitu danych i prędkości. Do tego możemy dobrać do niego aż 4 karty SIM z tym samym numerem.



Jak łatwo to przeliczyć - jedną kartę można włożyć do smartfona, drugą do swojego routera WiFi,- co da nam już tylko 40 zł za usługę, a dwie pozostałe można „odsprzedać” kolegom czy koleżankom ze studiów, tylko do nielimitowanego internetu mobilnego. Więc myślę, że da się to zamknąć w ogóle w kwocie 40 zł. Nie odkryłem tu ameryki,- to powszechna i znana praktyka w przypadku akurat tej oferty (więcej o tym tutaj).

Najlepsza oferta na internet mobilny dla studenta w zasięgu sieci Play

W zasięgu sieci Play również zastanawiałem się nad dwiema opcjami - Mobile Vikings i Virgin Mobile, przeważyły na korzyść tego drugiego operatora niższe koszty.

To wprawdzie zestawienie ofert na internet mobilny, ale mam z tyłu głowy, że przecież do smartfona też jest potrzebna karta SIM i dla dwóch kart SIM - do smartfona (25 GB) i routera (250 GB) w Mobile Vikings zapłacilibyście 85 zł miesięcznie.



Z kolei w Virgin Mobile, karta SIM do smartfona (20 GB) kosztuje 20 zł miesięcznie, a do routera (250 GB) 50 zł miesięcznie, - łącznie 70 zł miesięcznie.

Najlepsza oferta na internet mobilny dla studenta w zasięgu sieci Plus

Nie obyło się bez dylematów w zasięgu sieci Plus, tu również rozważałem dwie opcje - Plush i Premium Mobile, i ponownie wybrałem tańszą opcję. W Plush na umowie bez zobowiązania za kartę do smartfona (15 GB) i routera (200 GB) zapłacimy 85 zł miesięcznie.



W Premium Mobile za kartę do smartfona (30 GB) i routera (200 GB) łącznie nasz koszt zamknie się w kwocie 74,60 zł miesięcznie.

Najlepsza oferta na internet mobilny dla studenta w zasięgu sieci T-Mobile

W zasięgu T-Mobile tak dużego wyboru nie ma, jeśli chodzi o ofertę bez zobowiązania. W subskrypcji Heyah 01 karta SIM do routera ma limit tylko 50 GB, pozostaje więc Heyah na kartę.



Limit transferu danych na poziomie 200 GB w miesiącu, kosztuje w Heyah na kartę 35 zł. Jak już podawałem dodatkowo koszt oferty komórkowej, to tu również policzymy, - do wyboru mamy trzy opcje. Heyah na kartę (55 GB) kosztuje 35 zł miesięcznie, subskrypcja Heyah 01 (20 GB) 19,99 zł lub 29,99 za 40 GB, a więc łącznie z internetem mobilnym zapłacicie tu odpowiednio 70 zł, 54,99 zł lub 64,99 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.