Abonament (x5) za darmo w Orange - tańszy sposób na iPhone 15? Sprawdzamy

Orange uruchomił promocję darmowych miesięcy w abonamencie - od 1 do 5 okresów rozliczeniowych. Potrwa ona do 26 września - to dobra okazja, by sprawdzić, za ile możemy nabyć dzięki tej promocji najnowszego iPhone 15, no i porównać jego koszt z opcją bez bez zobowiązania.