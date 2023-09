Najtańsze oferty na kartę z dostępem do 5G

Prawdziwe 5G zbliża się wielkimi krokami, według zapewnień UKE nastąpi to do końca tego roku. Szykują się już do tego operatorzy, co widać po ofertach - zgodnie zresztą z przewidywaniami i wcześniejszymi ruchami, mającymi miejsce w przypadku wprowadzania 4G (LTE).

Warto więc już teraz zaopatrzyć się w odpowiednie oferty, w aktualnych cenach - z pewnością prawdziwe 5G będzie elementem przetargowym do przejścia na droższe oferty, rzecz jasna głównie na abonament.

Dziś przyjrzymy się aktualnie dostępnym najtańszym pakietom w ofertach na kartę z dostępem do 5G. To wprawdzie pakiety bez zobowiązania, mogą się w każdej chwili zmienić, ale to zwykle dotyczy tylko nowych klientach, osoby wykupujące określone pakiety przed zmianami, mogą z nich korzystać nadal na dotychczasowych warunkach.

Najtańsze oferty na kartę 5G w Orange

W Orange na kartę, najtańszy pakiet na kartę z dostępem do 5G kosztuje aktualnie 35 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 67,5 GB transferu danych z kumulowaniem niewykorzystanego transferu danych.



Wprawdzie, w pakiecie za 31 zł można dokupić 5G pass za 5 zł miesięcznie, ale to dodatkowa usługa nie związana z pakietem, w każdej chwili Orange może ją wycofać.

Tańsza jest jeszcze opcja z dostępem do 5G w nju na kartę za 29 zł miesięcznie, ale jest mniejszy transfer danych 10 GB - max 30 GB po dwóch latach stażu. Ewentualnie, jakby potraktować subskrypcję nju mobile jako ofertę na kartę, to korzystna będzie też subskrypcja w nju mobile również za 29 zł z dostępem do 5G: 20 GB - max 60 GB po dwóch latach. Orange Flex, to minimum 30 zł miesięcznie i limit 30 GB transferu danych bez kumulacji.

Najtańsze oferty na kartę 5G w Play

Mocno obciął dostęp do 5G w ofertach na kartę Play, gdzie mamy już tylko jeden pakiet XL z dostępem do 5G i kosztuje 45 zł miesięczny z limitem 60 GB transferu danych.



Tańsza oferta na kartę z dostępem do 5G jest w submarce Virgin Mobile - #GIGAMAKS, zawierającą nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS (bez MMS) za 30 zł miesięcznie z limitem 30 GB transferu danych.

Najtańsze oferty na kartę 5G w Plus

Jedynie Plus oferuje aktualnie 5G we wszystkich ofertach na kartę - wystarczy mieć włączony pakiet, a ich koszt zaczyna się od 30 zł miesięcznie w Plus na kartę - limit 30 GB transferu danych, a w Plush na kartę od 25 zł miesięcznie - limit 20 GB transferu danych (wymóg aktywacji w aplikacji iPlus).



Warto tu jeszcze wspomnieć o a2mobile na kartę, gdzie za 29,90 zł mamy limit transferu danych 45 GB z dostępem do 5G.

Najtańsze oferty na kartę 5G w T-Mobile

W T-Mobile na kartę mamy dwa pakiety z dostępem do 5G, najtańszy kosztuje 35 zł miesięcznie, czyli podobnie jak w Orange - zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 40 GB.



Droższy pakiet za 45 zł to limit transferu danych 60 GB w miesiącu, czyli to ta sama opcja, co jako jedyna z dostępem do 5G jest aktualnie aktywna w ofercie Play na kartę.

Stock Image from Depositphotos.