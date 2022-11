W tym roku gwiazdka wcześniej - oferty świąteczne w Orange, Play i Plus

Oferta świąteczna w Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange, operator ten na start świątecznych promocji przygotował dwie oferty dla klientów indywidualnych.

Telewizor lub smartfona za 1 zł dla klientów Orange Love

Klienci, którzy zdecydują się teraz na podpisanie umowy na pakiet Orange Love Standard - przez pierwsze pół roku kosztujący 99,99 zł miesięcznie, po tym okresie 119,99 zł, mogą dobrać sobie do niego telewizor 32” TCL 32D4300 lub smartfon realme narzo 50i Prime.

Wybór uzależniony od potrzeb, bo w pakiecie tym skorzystamy ze światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s (większe prędkości - 600 Mb/s i 1 Gb/s są odpowiednio droższe) oraz z pakietu telewizyjnego ze 131 kanałami (94 HD i 2 w 4K). Więc jeśli potrzebujemy nowego telewizora, to ten dostaniemy w tym pakiecie za 1 zł.

Dodatkowo, do pakietu Orange Love Standard dołączany jest abonament komórkowy z nielimitowanym rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz limitem transferu danych 50 GB w miesiącu. Tak więc w przypadku, gdy nie potrzebujemy nowego telewizora, w to miejsce możemy wybrać do tego abonamentu smartfona za 1 zł.

Takie same warunki obowiązują w przypadku klientów, którzy wybiorą droższe i bogatsze pakiety Orange Love Extra i Premium z tą różnicą, iż nie ma tu ograniczenia tylko do nowych umów (w danej lokalizacji), jak w Orange Love Standard, promocją objęte są tu również umowy przedłużeniowe.

Drugi smartfon za 1 zł w abonamencie Orange

Druga z promocji dotyczy klientów, którzy zdecydują się teraz na podpisanie umowy na abonament Plan M lub Plan L ze smartfonem, mogą go nabyć z drugim smartfonem w cenie 1 zł. Zestawy te wyglądają następująco:

Zestaw Samsung Galaxy A53 5G 128 GB i Samsung Galaxy A13 4/64 GB: 1 zł na start i 77 zł x 24 mies. z Planem L,

Zestaw Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB i Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB: 1 zł na start i 47 zł x 36 mies. z Planem M,

Zestaw Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128 GB i Samsung Galaxy Watch4 44 mm eSIM: 1 zł na start i 122 zł x 36 mies. z Planem L,

Zestaw Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256 GB i Samsung Galaxy Watch4 44 mm eSIM: 1 zł na start i 220 zł x 36 mies. z Planem L.

Co ważne - obie promocje nie wykluczają się wzajemnie, można z nich skorzystać jednocześnie.

Oferta świąteczna w Play

Smartfony Samsung i Xiaomi do 50%

W ofercie świątecznej Play dostępna jest promocja dla przenoszących numer do tego operatora. Mogą oni dobrać sobie do abonamentu Play M, L lub HOMEBOX smartfona w znacznie obniżonej cenie:

Samsung Galaxy S21 FE 5G od 1499 zł (zamiast 2999 zł);

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G od 849 zł (zamiast 1699 zł);

Samsung Galaxy A53 5G od 999 zł (zamiast 1999 zł);

Xiaomi Redmi Note 11 od 549 zł (zamiast 1099 zł).

Dodatkowo, już tę obniżoną cenę za w/w smartfony, klienci będą mogli sobie rozłożyć na raty 0%, doliczane do faktury za wybrany abonament.

Świąteczny zestaw JuniorBOX w Play

Druga z promocji w Play dotyczy raczej młodszych klientów tego operatora - przy zakupie dowolnego smartfona w ofercie JuniorBOX, będą oni mogli sobie dobrać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Nokia Go Earbuds 2+ lub zegarek Maxcom Aurum.

Ponadto, przy przeniesieniu numeru w ofercie MIX Elastyczny 50/100 lub 60/120 z dowolnym smartfonem, 6 miesięcy doładowań dostępnych jest bez opłat. Z kolei w ofercie standardowy MIX z dowolnym smartfonem będzie to 3 miesiące doładowań bez opłat.

Oferta świąteczna w Plus

2x więcej GB w abonamencie Plus

Kliencie, którzy zdecydują się od 7 listopada na abonament za minimum 55 zł miesięcznie, będą mogli przez cały okres umowy korzystać z podwojonego limitu transferu danych:

Abonament za 55 zł/mies. - 60 GB,

Abonament za 65 zł/mies. - 120GB,

Abonament za 85 zł/mies. - 240 GB.

W przypadku, gdy do któregoś z tych w/w abonamentów dobierzemy kolejny numer, będzie on nas kosztował zaledwie 1 zł przez pół roku, rok lub aż 15 miesięcy:

Abonament za 55 zł/mies. - 6 miesięcy za 1 zł,

Abonament za 65 zł/mies. - 12 miesięcy za 1 zł,

Abonament za 85 zł/mies. - 15 miesięcy za 1 zł.

Dodatkowo, we wszystkich tych abonamentach dołączony będzie dostęp do serwisu streamingowego Disney+ na cały okres umowy - do tej pory było to tylko przez pierwszy rok.

Drugi smartfon za 1 zł

Nie zabrakło tu też promocji z drugim smartfonem za 1 zł w abonamencie za minimum 55 zł miesięcznie. W tej ofercie przygotowane zostały następujące zestawy:

OPPO Reno7 5G 8/256GB z drugim smartfonem OPPO A17 4/64GB za 1 zł,

Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G lub Samsung Galaxy S22 Ultra 5G z drugim smartfonem Samsung Galaxy A13 4/64GB za 1 zł.

U tego operatora również wszystkie te promocje można łączyć ze sobą, tak więc w rezultacie można wykupić sobie wybrany abonament z podwojoną paczką transferu danych ze smartfonem, Disney+ na 2 lata w prezencie oraz drugim smartfonem za 1 zł.

