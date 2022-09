Plush dogania już powoli nju mobile w ofercie na internet mobilny

W ostatnim czasie to już kolejna promocja w ofercie Plush - po obniżeniu ceny abonamentu komórkowego z dostępem do 5G do 30 zł przez rok, przyszedł czas na odświeżenie oferty na internet mobilny. Tym razem mowa o ofercie bez zobowiązania.

Każda nowa oferta na internet mobilny u naszych operatorów to nieocenione dobro dla osób, które nie mogą skorzystać w swojej lokalizacji z dostępu do internetu stacjonarnego. Tym bardziej, jeśli mowa o ofercie bez zobowiązania, bo przecież taki stan nie musi trwać wiecznie, warto więc nie wiązać się długoterminową umową.

Taką możliwość mamy w ofercie na internet mobilny w Plush. Do tej pory mogliśmy w niej wybrać jeden plan bez zobowiązania za 30 zł, w ramach którego na start otrzymywaliśmy limit transferu danych na poziomie 40 GB, po pół roku limit ten rósł do 60 GB, a po roku stażu do 80 GB.

Nowa oferta na internet mobilny w Plush

W nowej ofercie Plush na internet mobilny, co ważne - przy zachowaniu dotychczasowej ceny 30 zł miesięcznie, na start dostajemy pakiet z limitem 60 GB. Analogicznie mamy tu również bonusy za staż - po pół roku limit ten rośnie do 90 GB, a po roku do 120 GB.

Oferta na internet mobilny w nju mobile

Do tablicy nie bez powodu wywołałem tu ofertę nju mobile. Działa ona na podobnej zasadzie, jednak wygląda nadal korzystniej niż w Plush. Otóż w submarce Orange możecie za 29 zł miesięcznie na start otrzymać również 60 GB, ale staż pół roku powiększa ten pakiet do 120 GB, rok do 150 GB, a po dwóch latach mamy już 180 GB.

Oferty na internet mobilny z limitem powyżej 100 GB

Dla porównania zerknijmy na ceny innych operatorów w ofertach bez zobowiązania na internet mobilny. Okrągłe 200 GB (aktywacja w aplikacji Play24) w Play na kartę kosztuje 50 zł miesięcznie.

W submarce Play - Virgin Mobile w tej samej cenie możemy skorzystać z pakietu 220 GB, a w Mobile Vikings limit 250 GB kosztuje 60 zł (pierwsze trzy miesiące - 48 zł.

Internet mobilny bez zobowiązania Plush nju mobile Play na kartę Mobile Vikings Virgin Mobile Limit transferu na start 60 GB 60 GB 200 GB 250 GB 220 GB Limit po pół roku 90 GB 120 GB 200 GB 250 GB 220 GB Limit po roku 120 GB 150 GB 200 GB 250 GB 220 GB Limit po dwóch latach 120 GB 180 GB 200 GB 250 GB 220 GB Abonament 30,00 zł 29,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 50,00 zł

Jest jeszcze jedna oferta bez zobowiązania w Premium Mobile - 200 GB w dzień i wprawdzie dodatkowo 200 GB w nocy, ale cena z kosmosu - aż 99,90 zł. Osobiście wolałbym w to miejsce uwiązać się już nawet umową i wykupić w T-Mobile ofertę na internet mobilny bez limitu danych z prędkością do 90 Mb/s.

Poza tym - podejrzewam, że pojawią się tu komentarze, że zapomniałem - możemy też skorzystać w podobnej cenie, co w nju mobile i Plush - 30 zł, ze 166 GB transferu danych w Orange na kartę. Jednak to cena uśredniona, na start musimy wyłożyć opłatę roczną w wysokości 360 zł za 2 TB. Jeśli z kolei wystarczy Wam 100 GB transferu danych w miesiącu, takie oferty bez zobowiązania mają głównie operatorzy wirtualni na nadajnikach Plusa - Otvarta, Lajt Mobile Klucz Mobile czy wspomniane już Premium Mobile.

