Play reaguje na nasz apel i wprowadza do oferty nielimitowany internet mobilny

Już prawie rok (bez miesiąca) w ofercie T-Mobile dostępny jest domowy internet mobilny bez limitu danych. Jak bardzo była taka oferta potrzebna mogliśmy zaobserwować przy migracji klientów do tego operatora w ostatnich kwartałach. W końcu zareagowała na to konkurencja.

Na początku lipca, przy wynikach za drugi kwartał 2022 roku z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, według których T-Mobile jako jedyny operator mógł się pochwalić dodatnim bilansem prognozowałem, iż teraz konkurencja będzie musiała zareagować - Halo Orange, Play i Plus - czas na w pełni nielimitowane oferty. Klienci przenoszą się do T-Mobile.

To już jest jasny sygnał dla rynku, by i pozostali operatorzy infrastrukturalni pomyśleli o udostępnieniu nielimitowanego dostępu do internetu mobilnego w routerach WiFi i smartfonach dla swoich klientów.

Myślę, że to nie jest już przypadek i w tym okresie wakacyjnym poznamy takowe w wykonaniu Orange, Play i Plusa. Rok na minusie przy przenoszeniu numerów to spore straty dla operatorów, nie tylko wizerunkowe, ale i finansowe.

Nielimitowany domowy internet mobilny w ofercie Play

Jako pierwszy zareagował Play i udostępnił w swojej ofercie dwa plany na domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości - NET BOX. To oferta dla lokalizacji ze słabym zasięgiem sieci komórkowej, więc dołączany jest do zestawu z internetem, zarówno router WiFi, jak i antena zewnętrzna do poprawy zasięgu. Zanim jednak przejdziemy do tej oferty zerknijmy na obecną ofertę na domowy internet mobilny bez anteny, bo tu jest ciekawa sytuacja.

Mamy tu dwa plany z dużymi limitami - 500 GB i 1 TB transferu danych z routerem WiFi, ale dodatkowo płatnym. I tak, w planie z limitem 500 GB płacimy 75 zł miesięcznie, plus 15 zł za router, a w planie z 1 TB aż 150 zł i prawie 50 zł za router 5G - razem prawie 200 zł miesięcznie.

Z kolei w ofercie NET BOX za 150 zł, dostajemy w cenie internet mobilny z dostępem do 5G - bez limitu danych i prędkości, antenę zewnętrzną oraz router WiFi. Tak więc bardziej opłaca się skorzystać z tej oferty, nawet jak nie potrzebujecie zewnętrznej anteny, możecie ją schować do szafy.

Tańszy pakiet za 120 zł też zawiera nielimitowany internet mobilny i router WiFi, ale z dostępem tylko do LTE. Jeśli zależy nam na 5G w tej samej cenie dostaniemy odpowiedni zestaw urządzeń, ale dostęp do internetu mamy z limitem 500 GB w miesiącu.

Nielimitowany domowy internet mobilny w ofercie T-Mobile

Nie mogło tu zabraknąć porównania do oferty pioniera na rynku z nielimitowanym internetem mobilnym - T-Mobile. Operator ten również ma dwie opcje do wyboru: bez anteny zewnętrznej i z anteną. Pierwsza z nich jest z możliwością dokupienia routera WiFi w cenie od 9 zł do 99 zł, bez miesięcznych rat i z opaską lub słuchawkami w prezencie.

Wszystkie trzy plany umożliwiają dostęp do internetu mobilnego bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s w cenie odpowiednio 60 zł, 70 zł i 90 zł. Najdroższy plan z dostępem do 5G. Tak więc dużo lepsze oferta niż w Play.

Z kolei w opcji z anteną zewnętrzną do każdego planu dopłacamy 20 zł i dochodzi jeden dodatkowy z brakiem limitu prędkości za 130 zł. Za niezbędne urządzenia płacimy 59 zł jednorazowo.

W tym przypadku, porównując oferty bez limitu danych i prędkości (w 5G), również oferta T-Mobile wydaje się korzystniejsza. W Play zapłacimy za takową 150 zł miesięcznie, a w T-Mobile 130 zł miesięcznie - plus jednorazowo 59 zł za sprzęt.

Stock Image from Depositphotos.